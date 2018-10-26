У владельца частного детсада антикоррупция изъяла 10 элитных авто и оружие

C помощью родственников, работавших в этом детсаду, бизнесмен превратил дошкольное учреждение в машину по выкачиванию денег из родителей.

КИШИНЕВ, 26 окт — Sputnik. Деньги, квартиры, элитные автомобили, оружие, а также база отдыха в Вадул-луй-Водэ, принадлежащие бывшему председателю АО "Lăstărăş" были изъяты сотрудниками Национального антикоррупционного центра (НАЦ).

Глава "Lăstărăş", ранее задержанный сотрудниками НАЦ, подозревается в присвоении денег родителей, устроивших своих детей в детский сад № 199 ("Lăstărăş") в Кишиневе.

Махинации с государственным детсадом

Судя по материалам дела, в 2015-2017 годах он каждый месяц получал от родителей суммы от 1200 до 1400 леев. В месяц выручка составляла до 600 000 леев, большую часть денег директор предприятия забирал себе.

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Создание этой схемы отъема денег не стоило подозреваемому никакого труда. Он просто арендовал помещения детсада № 199, а затем открыл в них частные группы, где якобы дети должны были получать дополнительное образование по бешеным ценам.

Если родители отказывались платить, их вынуждали забрать детей из детсада или переводили в "нищенские" группы, которые были оборудованы по самому низкому разряду. Фактически детсад был превращен в машину по выкачиванию денег из родителей, обеспокоенных будущим своих детей.

Спрятался за бронедверью и не хотел открывать

Следователи НАЦ установили, что в детсаде действовал целый семейный клан. Директором детсада № 199 является сожительница главы АО "Lăstărăş", а его мать — заместитель директора этого учреждения.

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В результате обысков в домах председателя "Lăstărăş" и членов его семьи сотрудники НАЦ изъяли более полумиллиона леев в разных валютах.

Но сначала им пришлось взламывать бронированную дверь — подозреваемый забаррикадировался в квартире, отказавшись впустить сотрудников полиции.

Кроме того, была изъята база отдыха в Вадул-луй-Водэ, принадлежащая подозреваемому, 10 автомобилей элитных марок "Mercedes", "Jaguar", "BMW", "Pontiac", "Audi" и несколько единиц огнестрельного оружия (зарегистрировано оно или нет - выясняется).