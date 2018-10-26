После Brexit визовый режим Великобритании и Молдовы изменится

КИШИНЕВ, 26 окт – Sputnik. Отдел внешних связей и Содружества Великобритании поддержит власти Молдовы в изучении возможности упрощения поездок граждан РМ в Соединенное Королевство и пребывания их в этой стране. Об этом заявил госминистр по делам Европы и Америки отдела внешних связей и Содружества Алан Дункан в ходе беседы с послом РМ в Лондоне Анжелой Пономаревой.

© AFP 2018 / JUSTIN TALLIS МВФ пугает Британию в связи с Brexit

Переходный период после Brexit: как изменится жизнь молдаван, работающих в Великобритании >>>

Как сообщает пресс-служба министерства иностранных дел и евроинтегарции РМ, молдавский дипломат подняла этот вопрос в связи с необходимостью продолжения адекватного двустороннего диалога в контексте Brexit.

Пономарева отметила, что упрощение визового режима даст свои плоды в деле двусторонней торговли, будет способствовать расширению сотрудничества в области туризма, образования и культуры.

Отношения Великобритании с ЕС

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Пока переходный период, который планируется организовать в отношениях ЕС и Британии в случае достижения договоренности об условиях, определен в 21 месяц — до начала 2021 года.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что в настоящий момент рассматривается возможность продления переходного периода на несколько месяцев. Вместе с тем, британский премьер подчеркнула, что полагает возможным завершить создание новой структуры взаимоотношений с Евросоюзом к декабрю 2020 года.