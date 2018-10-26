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Brexit

После Brexit визовый режим Великобритании и Молдовы изменится

CC0 / Pixabay / TheDigitalArtist
Общество
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Тема:
Так пишется история: Brexit круто изменит жизнь молдаван в Европе (56)
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Вопросы двустороннего сотрудничества обсудили посол Молдовы в Великобритании и представитель отдела внешних связей Соединенного Королевства.

КИШИНЕВ, 26 окт – Sputnik. Отдел внешних связей и Содружества Великобритании поддержит власти Молдовы в изучении возможности упрощения поездок граждан РМ в Соединенное Королевство и пребывания их в этой стране. Об этом заявил госминистр по делам Европы и Америки отдела внешних связей и Содружества Алан Дункан в ходе беседы с послом РМ в Лондоне Анжелой Пономаревой.

Флаги Британии и Евросоюза
© AFP 2018 / JUSTIN TALLIS
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Как сообщает пресс-служба министерства иностранных дел и евроинтегарции РМ, молдавский дипломат подняла этот вопрос в связи с необходимостью продолжения адекватного двустороннего диалога в контексте Brexit.

Пономарева отметила, что упрощение визового режима даст свои плоды в деле двусторонней торговли, будет способствовать расширению сотрудничества в области туризма, образования и культуры.

Отношения Великобритании с ЕС

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Пока переходный период, который планируется организовать в отношениях ЕС и Британии в случае достижения договоренности об условиях, определен в 21 месяц — до начала 2021 года.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что в настоящий момент рассматривается возможность продления переходного периода на несколько месяцев. Вместе с тем, британский премьер подчеркнула, что полагает возможным завершить создание новой структуры взаимоотношений с Евросоюзом к декабрю 2020 года.

Тема:
Так пишется история: Brexit круто изменит жизнь молдаван в Европе (56)

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Теги:
Великобритания, Brexit, Молдова
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