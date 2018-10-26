Прокуратура Хынчешт отказалась искать осквернителей мемориала ВОВ в Леушенах

По словам прокурора Хынчештского района, приведенных в опубликованных в интернете фрагментах официального ответа, - никакого акта вандализма на мемориале "Виктория" близ Леушен... не было.

КИШИНЕВ, 26 окт – Sputnik. Прокуратура отказалась искать виновных в осквернении мемориала "Виктория", посвященного Великой Отечественной войне, близ Леушен Хынчештского района, сообщил корреспонденту Sputnik председатель Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.

Второе осквернение за год

В августе 2018 года трое унионистов (сторонников вхождения Молдовы в состав Румынии — ред.) из партии Анатола Шалару надругались над постаментом, на котором стоит танк Т-34, участвовавший в Ясско-Кишиневской операции. Эти субъекты, назвавшие себя членами молодежного крыла политической партии "Партия национального единства", нанесли краску желтого, синего и красного цветов, а также черное пятно с контуром карты Румынии образца 1918 года. Деяния рук своих они сфотографировали и выложили снимки в интернет.

Это уже второй за 2018 год акт вандализма в отношении этого мемориала. Первый произошел в самом начале 2018 года. Тогда, правда, никакой триколор не рисовали, а просто обмазали краской танк и постамент. По этому первому случаю было заведено уголовное дело за вандализм.

И вот уже второй раз представителям поискового движения Молдовы пришлось очищать мемориал "Виктория".

"Разноцветные полосы на постаменте легендарного танка Т-34, нанесенные вандалами, сначала с трудом поддавались закрашиванию. Но слой за слоем следы надругательства скрывались под вязкой грунтовкой. Ожидая, пока очередной слой подсохнет, мы убирали близлежащую территорию. Десять мешков мусора с маленькой площадки", — рассказывал тогда Алексей Петрович.

По его словам, "мемориальный комплекс "Виктория" оказался ненужным балластом для районных и местных властей, которые не могут или не желают его содержать должным образом".

"Сколько раз они его изуродуют, столько раз мы его восстановим. Фото, сделанные после нашей работы, я отправил сыну командира этой легендарной "тридцатьчетверки" старшего лейтенанта Николая Ольшанникова — Юрию Николаевичу. В Молдавии помнят подвиг его отца и его боевых товарищей", — сказал Петрович.

Где учился прокурор?

Затем комитет "Победа" направил запрос в прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело по факту августовского акта вандализма.

Но, как следует из официального ответа прокуратуры Хынчештского района за подписью прокурора района Вячеслава Стурзу, признаков преступления… не обнаружено, а потому и нет оснований для возбуждения уголовного дела.

"Прокурор не квалифицирует действия молодых людей в майках с символикой "Партии народного единства" как вандализм, потому как, – цитирую документ, – "нанесение краски желтого, красного и синего цветов, а также карты Великой Румынии не несет в себе ничего оскорбительного". Сам способ совершения вандализма, – окрашивание, – также не считается преступным, так как "существует возможность ее последующего стирания", - отметил Алексей Петрович.

По его словам, "прокурор также проявляет недюжинные познания в истории родной страны, заявляя, что "памятник установлен на братской могиле, в которой в том числе похоронены и солдаты румынской армии, а потому нанесение карты Великой Румынии не может быть расценено как оскорбительное"".

© Sputnik / Мирослав Ротарь Вандалы в объективе: унионисты в Молдове больше ничего не боятся

Незнание закона… освобождает от всего

"В ответе за подписью районного прокурора, к большому сожалению, нет ни одной ссылки на специальный закон Республики Молдова №161 "О режиме воинских памятников и захоронений". Литера а) пункта 6 статьи 12 данного закона гласит, что "выполнение неавторизованных надписей, подписей, рисунков и любых других действий, ведущих к неавторизованному изменению внешнего вида воинских захоронений и военно-мемориальных объектов запрещается". Статья 27 этого же закона гласит, что "несоблюдение или ненадлежащее соблюдение положений настоящего закона влечет в зависимости от обстоятельств, дисциплинарную, гражданско-правовую, правонарушительную или уголовную ответственность", - прокомментировал собеседник реакцию прокуратуры.

Он напомнил, что "предыдущие акты вандализма в отношении мемориального комплекса "Виктория" неизменно завершались хоть и не поимкой преступников, но хотя бы возбуждением уголовного дела".

© Photo : Алексей Петрович Мера памяти – в Молдове продолжают искать останки героев ВОВ

"Кроме того, на территории этого мемориального комплекса нет братских воинских захоронений. Есть лишь плита на могиле Неизвестного советского солдата, погибшего здесь в 1941 году. Думаю, что надо напомнить – до 23 августа 1944 года армия Румынии воевала против Советского Союза, принимала участие в карательных акциях и Холокосте на территории Молдавии и других республик СССР. Увековечением их памяти на территории Республики Молдова занимается специальное ведомство из состава министерства обороны Румынии на основании межправительственного соглашения. Так что прокурор Хынчештского района не знает всего этого, раз допустил столь досадные ошибки", - сказал Петрович.

Он сообщил, что "будут направлены обращение на имя Генерального прокурора и петиция в Агентство военной памяти министерства обороны РМ с требованием подключиться к расследованию преступления в качестве ответственного государственного органа".