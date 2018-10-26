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Вид на главное здание МГУ имени М. В. Ломоносова

Студентам из Молдовы – чем ценно современное российское образование

© Sputnik / Максим Блинов
Общество
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Названы преимущества поступления в вузы России - эта информация будет полезна и для молодых жителей Молдовы.

КИШИНЕВ, 26 окт – Sputnik. Преимущества получения российского образования для зарубежных студентов, в том числе из Молдовы, – очевидны, заявил в беседе с корреспондентом Sputnik директор портала Russia Study Федор Медведев, ставший участником состоявшейся в Кишиневе и Тирасполе выставке-презентации ведущих вузов РФ.

"Во-первых, русский язык – самый распространенный в Европе по количеству говорящих на нем жителей субконтинента. Также русский – на девятом месте по распространенности среди языков земного шара. Кроме того, русский обладает самостоятельной научной лингвистической базой, что характерно далеко не для всех языков мира", - отметил Медведев. 

Студенты на экзамене
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По его словам, безусловный плюс получения образования в России – это сравнительно умеренная плата за обучение.

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"Также хочу заметить, что Россия сегодня – один из мировых лидеров по инновациям в области добычи полезных ископаемых, энергетики, информационных и финансовых технологий. Студенты вузов РФ, в том числе и иностранцы, сразу же получают возможность вовлечения в свою профессиональную сферу, что потенциально дает преимущества карьерного роста", - заключил собеседник.

Советник проректора по международным делам Высшей школы экономики Татьяна Четвернина считает, что представляемый ей вуз довольно популярен среди желающих получить высшее образование несмотря на более высокую, чем в других университетах, плату за обучение.

"При поступлении в Высшую школу экономики иностранцы рассматриваются нами как соотечественники, если их родители, бабушки и дедушки родились в Советском Союзе. Также у нас есть отбор из-за рубежа на квотные места. Акцент делается на победителей всероссийских и международных олимпиад", - отметила Четвернина.

 

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