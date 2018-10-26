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Молоток в зале судебных заседаний

Дело АО "Lăstărăş": суд арестовал владельца элитных авто и недвижимости

© Sputnik / Andrei Starostin
Общество
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Судебная инстанция полностью удовлетворила запрос прокуроров, а Богашевский после вердикта не проронил ни слова.

КИШИНЕВ, 26 окт – Sputnik. Бывший руководитель АО "Lăstărăş" Дориан Богашевский проведет 30 суток под арестом в пенитенциаре №13. Такое решение в пятницу принял кишиневский суд.

По решению инстанции, срок ареста считается с момента задержания обвиняемого и завершится 29 ноября.

Сам Богашевский отказался комментировать выдвинутые против него обвинения, предложив журналистам обратиться за информацией в аудиторскую компанию АО "Lăstărăş". 

Следственный изолятор. Архивное фото
© Sputnik / Алексей Филиппов
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Операция антикоррупционных органов

Экс-глава "Lăstărăş" 25 октября был задержан сотрудниками Национального антикоррупционного центра (НАЦ) по подозрению в присвоении денег родителей, устроивших своих детей в детский сад № 199 ("Lăstărăş") в Кишиневе.

Антикоррупционные органы организовали обыски в принадлежащих семье Богашевского квартирах, автомобилях, а также на базе отдыха в Вадул-луй-Водэ. В ходе операции обнаружены деньги и оружие, происхождение которых предстоит выяснить.

Махинации с государственным детсадом

Судя по материалам дела, в 2015-2017 годах обвиняемый каждый месяц получал от родителей суммы от 1,2 тысячи до 1,4 тысячи леев.

Создание этой схемы отъема денег не стоило подозреваемому никакого труда. Он просто арендовал помещения детсада № 199, а затем открыл в них частные группы, где якобы дети должны были получать дополнительное образование по бешеным ценам.

Если родители отказывались платить, их вынуждали забрать детей из детсада или переводили в "нищенские" группы, которые были оборудованы по самому низкому разряду. Фактически детсад был превращен в машину по выкачиванию денег из родителей, обеспокоенных будущим своих детей. 

Банкноты номиналом 200 леев
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Спрятался за бронедверью и не хотел открывать

Следователи НАЦ установили, что в детсаде действовал целый семейный клан. Директором детсада № 199 является сожительница главы АО "Lăstărăş", а его мать — заместитель директора этого учреждения.

В результате обысков в домах председателя "Lăstărăş" и членов его семьи сотрудники НАЦ изъяли более полумиллиона леев в разных валютах.

Но сначала им пришлось взламывать бронированную дверь — подозреваемый забаррикадировался в квартире, отказавшись впустить сотрудников полиции.

Следствию удалось выяснить, что в общей сложности семье Богашевского принадлежат восемь жилплощадей, база отдыха в Вадул-луй-Водэ, 10 элитных автомобилей, в том числе "Mercedes", "Jaguar", "BMW", "Pontiac", "Audi" и несколько единиц огнестрельного оружия (зарегистрировано оно или нет - выясняется).

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