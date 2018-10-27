В Приднестровье пройдет широкая презентация ВУЗов России

О знаниях, которые получат ребята, желающие обучаться в России, рассказала корреспонденту Sputnik сотрудник представительства Россотрудничества в РМ, которое является организатором этого грандиозного события.

ТИРАСПОЛЬ, 27 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье представительство Россотрудничества в РМ организует беспрецедентную презентацию ведущих российских ВУЗов, а также встречу с представителями портала Russia.Study, которые подробно расскажут о системе высшего образования в России. Мероприятие пройдет в Культурно-просветительском центре им. Кирилла и Мефодия Приднестровского госуниверситета им. Т.Г. Шевченко в понедельник, 29 октября.

Сориентироваться в выборе

Как рассказала сотрудник представительства Россотрудничества в РМ Ирина Мишина, ребята, которые намерены получать высшее образование в России, благодаря встрече и презентации смогут сориентироваться в своем выборе.

"В большом количестве высших учебных заведений выпускникам школ порой тяжело ориентироваться. Они испытывают трудности при выборе того или иного ВУЗа, а тут из первых рук узнают информацию, зададут вопросы и получат ответы", - отметила представитель.

© Sputnik / Владимир Вяткин Как поехать на учебу в Россию: старшеклассников приглашают на презентацию вузов

По ее словам, участие в мероприятии поможет будущим абитуриентам понять, какой ВУЗ выбрать, на каких условиях в каждый из них поступить, какие преимущества получают иностранные граждане и соотечественники, проживающие за рубежом, как стать участником стипендиальной программы российского правительства и получить образование в России бесплатно.

Похожие консультации

Первую похожую консультацию для выпускников приднестровских школ, желающих обучаться в вузах Российской Федерации за счет средств федерального бюджета (по квотам), провели в феврале этого года. Тогда на вопросы школьников отвечали только сотрудники Россотрудничества, которые занимаются квотами. В этот раз прибудут представители портала Russia.Study, и они не только ответят на вопросы абитуриентов, но и проведут выставку-презентацию ведущих российских вузов.

Презентации отдельных ВУЗов

Как пояснила Мишина, презентации ВУЗов также уже проходили на территории Приднестровья, однако это были разовые мероприятия и отдельных высших учебных заведений, например, Костромской сельхозакадемии.

"Ее представитель приезжал, рассказывал об особенностях обучения в этом ВУЗе, какие направления подготовки и обучения существуют, какие перспективы есть в плане трудоустройства, а потом во второй свой приезд проводил тестирование, согласно которому, при положительной сдаче тестовых заданий, абитуриент зачислялся в ВУЗ на бюджетной основе", - пояснила она.

© Fotolia / WavebreakmediaMicro Тестирование в сельхозакадемию Костромы прошло в Приднестровье

Подобные визиты представители Костромского ВУЗа проводят уже ежегодно, начиная с 2015 года. Как писал ранее Sputnik, костромские преподаватели отмечали высокий уровень подготовки приднестровских учеников.

Представление технических ВУЗов

Как отметила представитель Россотрудничества, также в феврале и октябре 2015 года для старшеклассников приднестровских школ проходили презентации российских технических вузов, входящих в Консорциум ведущих высших учебных заведений России, и олимпиада по математике, по результатам которой они смогли поступить в них вне конкурса. Эти мероприятия в рамках проекта "Время учиться в России!" реализуются Россотрудничеством и Министерством образования и науки России.