Открыто автомобильное движение по мосту через реку Бык

На ремонт моста ушел целый год, он связывает 12 населенных пунктов.

КИШИНЕВ, 27 окт — Sputnik. По мосту через реку Бык в Новоаненском районе открыто автомобильное движение после серьезной реконструкции.

К 2017 году мост, который связывает 12 населенных пунктов с районным центром, пришел в катастрофическое состояние и передвижение по нему стало опасным.

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Осенью прошлого года разрушенные мостовые конструкции разобрали и приступили к масштабной реконструкции. Фактически, мост, соединяющий Новые Анены с городом Флорешты, был возведен почти заново.

На ремонтные работы из государственного бюджета было потрачено 18 миллионов леев.