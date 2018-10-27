Запрет на полиэтиленовые пакеты ударит по карману жителей Молдовы

КИШИНЕВ, 27 окт — Sputnik. В одной из торговых сетей супермаркетов в Кишиневе на кассе появились пакеты из бумаги. Напомним, что с 1 января 2019 года вступит в силу запрет на использование и продажу пакетов из полиэтилена в магазинах.
Однако если пакеты-сумки из полиэтилена в супермаркетах стоили от 50 банов до 1 лея, то бумажные пакеты продают уже по 5 леев, так как их стоимость выше, чем у изделий из пластика. Таким образом, отказ от полиэтиленовых пакетов может серьезно ударить по карману покупателей.
Ограничения на продажу полиэтиленовых пакетов будут вводиться постепенно. Эти изделия разделили по толщине материала. Первыми под запрет попали пакеты из сравнительного толстого полиэтилена, до 50 микрон.
С 1 января 2020 года будут запрещены пакеты из тонкого полиэтилена с толщиной стенок до 15 микрон, а с 2021 года под запрет попадут любые пакеты, за исключением тех, которые используют в производственном процессе для упаковки товаров.