Запрет на полиэтиленовые пакеты ударит по карману жителей Молдовы

В одной из торговых сетей на кассе уже появились бумажные пакеты — по пять леев штука.

КИШИНЕВ, 27 окт — Sputnik. В одной из торговых сетей супермаркетов в Кишиневе на кассе появились пакеты из бумаги. Напомним, что с 1 января 2019 года вступит в силу запрет на использование и продажу пакетов из полиэтилена в магазинах.

Однако если пакеты-сумки из полиэтилена в супермаркетах стоили от 50 банов до 1 лея, то бумажные пакеты продают уже по 5 леев, так как их стоимость выше, чем у изделий из пластика. Таким образом, отказ от полиэтиленовых пакетов может серьезно ударить по карману покупателей.

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Ограничения на продажу полиэтиленовых пакетов будут вводиться постепенно. Эти изделия разделили по толщине материала. Первыми под запрет попали пакеты из сравнительного толстого полиэтилена, до 50 микрон.

С 1 января 2020 года будут запрещены пакеты из тонкого полиэтилена с толщиной стенок до 15 микрон, а с 2021 года под запрет попадут любые пакеты, за исключением тех, которые используют в производственном процессе для упаковки товаров.