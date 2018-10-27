Какие перемены произойдут в Молдове после 27 октября

КИШИНЕВ, 27 окт – Sputnik. Молдова переходит на зимнее время в ночь на воскресенье 28 октября. Стрелки часов будут переведены в 3:00 на час назад, таким образом 28 октября станет самым длинным днем в этом году. Переход на зимнее время осуществляется в последнее воскресенье октября по предложению Европейской экономической комиссии ООН и стран, входящих в европейское сообщество.

Правительство Молдовы приняло соответствующее решение на этой неделе. Глава кабмина Павел Филип уточнил, что Молдова будет переводить часы до тех пор, пока это будут делать в ЕС.

На вопрос о том, будет ли Молдова придерживаться практики перехода на зимнее и летнее время с учетом, что власти Евросоюза предложили отказаться от перевода часов, премьер отметил, что этот вопрос касается национальных интересов.

"Если придем к выводу, что не стоит переходить на зимнее или летнее время, то не будем переходить. Пока мы находимся на той же волне, что и все страны Европы", - подчеркнул глава кабмина.

Как адаптироваться

Специалисты отмечают, что переход на зимнее время может сказаться на самочувствии. Так, в исследовании Техасского университета говорится, что с переходом на зимнее время растет риск ДТП — как в ночь перевода стрелок часов, так и в последующие дни. "Риск ДТП в ночь перевода часов повышается на 7%, а в воскресенье — на 14%. Также есть риск нарушения сна, что приводит к усталости, повышенному аппетиту, нервозности и стрессу. Однако это состояние проходит, как правило, через неделю".

Длинная ночь может негативно влиять на ослабленный организм, поэтому врачи советуют уделять особое внимание физическим нагрузкам, прогулкам на свежем воздухе и контрастному душу.

Если следовать рекомендациям, организм будет готов противостоять вирусным заболеваниям, характерным для холодного периода года.

Врачи советуют не пренебрегать пешими прогулками, даже в темноте и в дождливую погоду. При этом физические нагрузки на свежем воздухе должны быть умеренными, иначе можно вспотеть и подхватить вирус. Для сохранения бодрости в зимний период необходимо уделять большее внимание физической активности в помещении.

Кто первым начал переводить часы?

Впервые перевод стрелок часов на час вперед летом и на час назад зимой в целях экономии энергетических ресурсов осуществили в Великобритании в 1908 году. В Соединенных Штатах Америки переход на летнее и зимнее время применяется с 1918 года. В настоящее время сезонный перевод стрелок осуществляется более чем в 80 странах из 192. Молдова впервые начала применять такую практику в 1979 году.