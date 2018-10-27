Путин наградил митрополита Владимира орденом Дружбы

КИШИНЕВ, 27 окт — Sputnik. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир награжден российским орденом Дружбы. Указ о присвоении государственной награды подписал президент России Владимир Путин.

Как отмечается в тексте указа, орден Дружбы вручен главе Молдавской митрополии "за большой вклад в сохранение русского культурного и духовного наследия в Республике Молдова, плодотворную деятельность по укреплению российско-молдавского сотрудничества".

© Sputnik / Мирослав Ротарь В Кафедральный собор Кишинева переданы мощи Александра Невского

Также орденом Дружбы отмечена певица Лариса Долина и гитарист Виктор Зинчук. Орденом Александра Невского - ректор Академии акварели и изящных искусств Сергей Андрияка. Глава Фонда "Президентский центр Б.Н. Ельцина" Александра Дроздов и актер Алексей Гуськов награждены орденом Почета.

Медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени удостоены глава Росздравнадзора Михаил Мурашко, глава "Опоры России" Александр Калинин, директор музея-усадьбы Льва Толстого "Ясная Поляна" Екатерина Толстая, а также группа живописцев "Императорского фарфорового завода".