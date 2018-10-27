В Молдове прокладывают новые дороги

КИШИНЕВ, 27 окт — Sputnik. Около 30 миллионов леев выделено из Национального дорожного фонда Молдовы на реконструкцию дороги в селе Спея Новоаненского района.

© Sputnik / Miroslav Rotari Молдова сельская: от районных дорог до Великого шелкового пути

По данным пресс-службы правительства, а данный момент обновляют 1,7 километра этой трассы, всего же предстоит привести в порядок 2,2 километра.

Отмечается, что эту дорогу, связывающую Новые Анены с пятью селами, обновляют с помощью современных технологий — так, чтобы покрытие особо не страдало от крупнотоннажного транспорта, следующего по этой трассе постоянно.

Чем знаменито село Спея

Село Спея — одно из мест боевой славы советского оружия и героизма местных жителей в деле освобождения Молдовы от немецко-румынских фашистских захватчиков. В боях за этот населенный пункт в августе 1944 года погибло, по недавно обновленным данным, около 1,5 тысяч бойцов Красной армии.

© Sputnik / Miroslav Rotari Почему в Кишиневе мало хороших дорог

В 1960-х годах в Спее была обустроена братская могила советских солдат, отдавших жизни в этих местах. В 2010-х годах общественные организации "Русский историко-патриотический клуб" и "Август" неоднократно проводили торжественное перезахоронение обнаруженных здесь молдавскими поисковиками останков красноармейцев. Таким образом, в Спее было создано еще три братских захоронения.

Именно поисковики этих двух сообществ недавно открыли для мира несколько сотен ранее не зафиксированных имен воинов-освободителей, погибших за этот населенный пункт. Данные по скончавшимся в боях за село Спея постоянно уточняются.

Новые дороги

Как ранее заявил премьер-министр правительства Молдовы Павел Филип, вскоре начнут прокладывать 28-километровую трассу между селами Делакэу и Бульбоака того же района. Стоимость проекта 189 миллионов леев.