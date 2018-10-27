В Молдове стартовала национальная кампания по озеленению

КИШИНЕВ, 27 окт — Sputnik. В Молдове прошел Национальный день озеленения. В субботу, 27 октября, общественные организации и экономические агенты приняли участие в массовой высадке деревьев по всей стране.

Для акции агентство "Moldsilva" подготовило более 140 тысяч саженцев.

© Sputnik / Виталий Савельев Высокая планка: посадить за один день 50 миллионов деревьев

Национальный день озеленения обозначает старт масштабной ежегодной кампании. Акция по озеленению продлится до конца ноября, в стране будет посажено около трех миллионов деревьев и кустов.

Осенью 2018 года лесными культурами будет засажено более 500 гектаров, на площади в 800 га будут проведены работы по восстановлению лесных насаждений, а на площади более чем 2500 гектаров будет дополнительно посажено около 7 миллионов саженцев.

Национальный день озеленения учрежден указом президента РМ в 1995 году, он проводится в последнюю субботу октября.