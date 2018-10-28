С 1 ноября для водителей действует дополнительное правило на дорогах

КИШИНЕВ, 28 окт — Sputnik. Начиная с 1 ноября водители на дорогах обязаны включать ближний свет фар даже в дневное время.

Согласно Регламенту дорожного движения, эта мера вводится для обеспечения дополнительной безопасности в зимнее время, когда видимость часто бывает ухудшена.

В полиции объяснили, за что в Молдове водитель может остаться без машины>>>

Если водитель не включает фары, то он может быть остановлен патрульными инспекторами для проведения проверки.

Требование обязательного включения фар в дневное время будет действовать до 31 марта 2019 года.

Во многих странах Европы использование фар ближнего света в дневное время является обязательным. Они служат в качестве дневных ходовых огней. Их использование направлено на повышение видимости автомобиля для пешеходов и других участников движения.