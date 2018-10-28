Забота о ветеранах в Молдове - правительство дало отчет

КИШИНЕВ, 27 окт — Sputnik. В правительстве Молдовы подвели промежуточные итоги претворения в жизнь программы "Память. Почет. Уважение", направленной на улучшение жизни ветеранов войн и военных конфликтов.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Тридцать лет выводу войск из Афганистана: в Молдове почтут память павших

Что уже сделано

По данным пресс-службы кабмина, за последние два года проблемы лечения и реабилитации ветеранов теперь решает клиническая больница Министерства здравоохранения, труда и соцзащиты и Республиканский экспериментальный центр протезирования, ортопедии и реабилитации.

Установлен объем выплат семьям тех, кто посмертно награжден Орденом республики, — 500 леев. А средняя пенсия ветеранов теперь составляет 1,5 тысячи леев.

Также представители этой категории граждан получили возможность бесплатно приватизировать жилье, а 405 ветеранов получили материальную помощь на ремонт или строительство жилья.

Также лица, имеющие на содержании инвалидов войны, вскоре получат право на бесплатную путевку в санаторий.

Памяти не дают померкнуть

Программа "Память. Почет. Уважение" реализуется благодаря постоянным консультациям с ветеранскими организациями, в том числе с Союзом ветеранов войны в Афганистане Республики Молдова. Одна из задач этой структуры — сохранение памяти о 301-м выходце из нашей страны, погибшем в Афганистане. При содействии творческой студии "Искандер" каждый месяц в интернете появляются выпуски проекта "Календарь памяти", посвященного нашим землякам, не вернувшимся с той войны.