Самое сильное землетрясение в 2018 году обошлось без жертв и разрушений

В состоянии пострадавшего от взрыва дома на Рышкановке не произошло никаких видимых изменений.

КИШИНЕВ, 28 окт — Sputnik. После взрыва в многоэтажном доме на Рышкановке многих беспокоило, выдержит ли поврежденный дом серьезное землетрясение. Словно по заказу, в ночь с 27 на 28 октября в сейсмической зоне Вранча произошло самое сильное землетрясение 2018 года, которое чувствовалось и в Молдове.

В состоянии дома на Московском проспекте, который был поврежден взрывом, не произошло никаких видимых изменений. Не затронуло землетрясение и другие строения в Кишиневе.

© Sputnik / Игорь Носов В Молдове произошло самое сильное в этом году землетрясение

"В Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям не поступало звонков или обращений от граждан в связи с ночным землетрясением. Обстановка спокойная, не было никакой паники", — сообщила Sputnik Молдова пресс-секретарь Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям Лилиана Пушкашу.

Никаких разрушений или жертв после землетрясения в населенных пунктах страны зафиксировано не было.

В воскресенье, примерно в 02:40, жители Молдовы почувствовали землетрясение.

Согласно данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (ЕMSC), эпицентр находился в румынских горах Вранча. Магнитуда подземных толчков в эпицентре составила 5.7. Под данным румынских сейсмологов - 5.8. Очаг землетрясение залегал на глубине 150 км.

В домах жителей Кишинева "мебель ходила ходуном", качались люстры.

Толчки длились около 40 секунд.