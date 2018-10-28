На родину репатриировали 17 граждан Молдовы, попавших в беду в Испании

Часть просивших о помощи гастарбайтеров решила остаться в Испании и поискать другого работодателя.

КИШИНЕВ, 28 окт — Sputnik. Семнадцать из 22 молдавских граждан, которые находились в трудном положении в Испании, вернулись в Кишинев, сообщает министерство иностранных дел и европейской интеграции РМ (МИДЕИ).

Репатриация граждан Молдовы стала возможным благодаря согласованным действиям молдавских и испанских властей вместе с Международной организацией по миграции (МОМ), сообщает МИДЕИ.

С момента появления первой информации о молдавских гражданах, находящихся в бедственном положении в испанской провинции Альбасете, к решению их проблемы подключилось посольство Республики Молдова в Мадриде. Консульские сотрудники обеспечили молдавских граждан продуктами питания, приняли меры для их временного размещения и возвращения в Молдову.

При поддержке МОМ были приобретены билеты для авиаперелета 17 человек в Кишинев.

Пять граждан из 22 приняли решение остаться в Испании и попытать счастья с другим работодателем.

Ранее в социальных сетях появилось видеообращение группы молдавских граждан, которые пожаловались, что их наняли для работы в Испании, однако не платят им денег и "обращаются как с рабами".