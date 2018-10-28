Евросоюз выделил миллион евро для Гагаузии

На европейские деньги в автономии будут улучшать инфраструктуру городов и сел.

КИШИНЕВ, 28 окт — Sputnik. На деньги Европейского союза в Гагаузии будут профинансированы проекты общей суммой в один миллион евро. Об этом сообщил сайту gagauzinfo.md первый заместитель башкана Гагаузии Вадим Чебан.

© Sputnik / И. Кибзий Сельские проекты Молдовы – от пожарной станции до дома престарелых

Речь идет о проектах по улучшению инфраструктуры и туризма в населенных пунктах автономии. Деньги будут выделены на двадцать проектов по 120 тысяч евро каждый. Таким образом планируется охватить 20 населенных пунктов Гагаузии.

Проекты уже отобраны из поданных заявок специальной комиссией. Всего было подано 24 заявки.

Результаты конкурса будут объявлены 8-9 ноября.