В ноябре в Кишиневе появятся еще 20 новых детских площадок

Контракт уже подписан, в течение месяца строители завершат все необходимые работы.

КИШИНЕВ, 28 окт — Sputnik. До конца ноября в Кишиневе появится еще 20 детских площадок. Об этом заявил исполняющий обязанности примара столицы Руслан Кодряну.

По словам Кодряну, контракт с компанией, которая займется установкой площадок, уже подписан.

В 2018 году на развитие социальной городской инфраструктуры из бюджета муниципия было выделено 375 тысяч леев, из которых профинансируют 40 проектов.

Ранее председатель общественной экологической организации Viitorul Verde Дмитрий Арион на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Молдова, выступил с жесткой критикой примэрии Кишинева.

По его словам, городские власти де-юре ликвидировали преддомовые зеленые зоны, в которых можно устанавливать детские и спортивные площадки.