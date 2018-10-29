10:30 29 Октября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.46
  • USD17.15
  • RUB0.26
  • RON4.18
  • UAH0.61
Поиск
LIVE:
Bibliotecă

Уходят из системы: библиотеки Молдовы испытывают кадровый голод

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Общество
Получить короткую ссылку
41 0 0

Профессия библиотекаря перестала быть престижной из-за очень низких зарплат, заявила руководитель детской Национальной библиотеки имени Иона Крянгэ Клаудия Балабан.

КИШИНЕВ, 29 окт- Sputnik. Из года в год учреждение сталкивается с нехваткой кадров. В некоторых отделах работает в два раза меньше сотрудников, чем необходимо.

Мужчина в депрессии, фото из архива.
CC BY-SA 2.0 / HAMZA BUTT / Depression
Названы главные страхи жителей Молдовы: что пугает наших земляков

Крайние меры

Зарплата начинающего библиотекаря составляет 1430 леев, сообщила Клаудия Балабан. Это, по мнению руководителя библиотеки "Ион Крянгэ", – главная причина, по которой в системе ощущается кадровый голод. В последнее время работников библиотек лишили даже минимальных надбавок: ранее они получали сто леев за вредные условия труда. Из-за нехватки кадров в этом году руководству библиотеки пришлось принимать нестандартные решения.

"У нас в этом году было уже два случая, когда пришлось закрыть отдел, потому что некому было работать. Один сотрудник ушел в отпуск, а другой заболел. Заменить работниками из других отделов нельзя, потому что каждый заведующий отделом отвечает за имущество", — рассказала Балабан.

Для того, чтобы улучшить материальное положение сотрудников, библиотекарей переводят на полторы ставки. Поэтому трудиться им приходится по 12 часов в сутки, либо выходить на работу в выходные дни, отметила руководитель учреждения.

Вернуть престиж профессии

С каждым годом привлечь на работу в библиотеку молодое поколение становится все сложнее, отметила Клаудиа Балабан. В библиотеке "Ион Крянгэ", из 50-ти библиотекарей 30 сотрудников перешагнули пенсионный рубеж. Профессия библиотекаря стала не престижной, потому что из всех бюджетников у библиотекарей практически самые низкие оклады, пояснила специалист.

"Нынешний закон, который объявлен, но пока еще даже не стал проектом — взбудоражил всех. Все обрадовались, что получат зарплату побольше, но пока сложно об этом говорить, потому что закона еще нет", — высказала свое мнение директор библиотеки "Ион Крянгэ".

Банкноты номиналом 200 молдавских леев
© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове вырастут зарплаты бюджетников

В то же время Клаудия Балабан отметила, что повышение зарплат может способствовать тому, что в систему вернутся кадры, которые ранее расстались с профессией по причине низких окладов.

Что обещает государство

Накануне премьер-министр Павел Филип и министр финансов Октавиан Армашу рассказали о деталях масштабной реформы оплаты труда, которую планируется внедрить с 1 декабря.

Предполагается, что в Молдове изменят систему начисления окладов. Как пояснил глава кабмина, в настоящее время в Молдове действует много отдельных законов для различных структур. Это порождало ситуацию, когда зарплаты в бюджетной сфере росли неравномерно. Единый закон позволит увеличить более чем на 50% оклады тем, у кого они очень малы. Для внедрения реформы понадобится один миллиард 300 миллионов леев.

Теги:
зарплата, книги, библиотека


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Последствия сильного ветра в Баку
    Удар стихии

    Специалисты оценили урон, причиненный Баку ветром: властям столицы рекомендовали впредь не сажать высоких деревьев.

  • Манвел Григорян
    Для государства не жалко

    Находящийся под следствием экс-замминистра обороны Армении хочет подарить государству шиншилловую ферму стоимостью 10 миллионов долларов.

  • Корова, архивное фото
    В западне

    Корова и собака, провалившиеся в канализационные люки в Атырау, смогли выбраться только с помощью спасателей.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Сцена из спектакля Юнона и Авось Государственного театра им. Ленинского комсомола. Граф Резанов - заслуженный артист РСФСР Н. Караченцов.
Николай Караченцов - "Нас вывозит авось"
Безглавый монстр обнаружен у берегов Антарктиды
Смотрите на видео: это яркое существо передает вам привет прямо с экрана
Почему происходят землетрясения
Почему происходят землетрясения

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться