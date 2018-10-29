Уходят из системы: библиотеки Молдовы испытывают кадровый голод

КИШИНЕВ, 29 окт- Sputnik. Из года в год учреждение сталкивается с нехваткой кадров. В некоторых отделах работает в два раза меньше сотрудников, чем необходимо.

Крайние меры

Зарплата начинающего библиотекаря составляет 1430 леев, сообщила Клаудия Балабан. Это, по мнению руководителя библиотеки "Ион Крянгэ", – главная причина, по которой в системе ощущается кадровый голод. В последнее время работников библиотек лишили даже минимальных надбавок: ранее они получали сто леев за вредные условия труда. Из-за нехватки кадров в этом году руководству библиотеки пришлось принимать нестандартные решения.

"У нас в этом году было уже два случая, когда пришлось закрыть отдел, потому что некому было работать. Один сотрудник ушел в отпуск, а другой заболел. Заменить работниками из других отделов нельзя, потому что каждый заведующий отделом отвечает за имущество", — рассказала Балабан.

Для того, чтобы улучшить материальное положение сотрудников, библиотекарей переводят на полторы ставки. Поэтому трудиться им приходится по 12 часов в сутки, либо выходить на работу в выходные дни, отметила руководитель учреждения.

Вернуть престиж профессии

С каждым годом привлечь на работу в библиотеку молодое поколение становится все сложнее, отметила Клаудиа Балабан. В библиотеке "Ион Крянгэ", из 50-ти библиотекарей 30 сотрудников перешагнули пенсионный рубеж. Профессия библиотекаря стала не престижной, потому что из всех бюджетников у библиотекарей практически самые низкие оклады, пояснила специалист.

"Нынешний закон, который объявлен, но пока еще даже не стал проектом — взбудоражил всех. Все обрадовались, что получат зарплату побольше, но пока сложно об этом говорить, потому что закона еще нет", — высказала свое мнение директор библиотеки "Ион Крянгэ".

© Sputnik / Miroslav Rotari В Молдове вырастут зарплаты бюджетников

В то же время Клаудия Балабан отметила, что повышение зарплат может способствовать тому, что в систему вернутся кадры, которые ранее расстались с профессией по причине низких окладов.

Что обещает государство

Накануне премьер-министр Павел Филип и министр финансов Октавиан Армашу рассказали о деталях масштабной реформы оплаты труда, которую планируется внедрить с 1 декабря.

Предполагается, что в Молдове изменят систему начисления окладов. Как пояснил глава кабмина, в настоящее время в Молдове действует много отдельных законов для различных структур. Это порождало ситуацию, когда зарплаты в бюджетной сфере росли неравномерно. Единый закон позволит увеличить более чем на 50% оклады тем, у кого они очень малы. Для внедрения реформы понадобится один миллиард 300 миллионов леев.