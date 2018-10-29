Несколько центральных улиц в Кишиневе закроют для транспорта

На несколько дней запрещается движение транспорта по ряду важных магистралей в столице.

КИШИНЕВ, 29 окт — Sputnik. Примэрия столицы заявила, что из-за ремонтных работ на несколько дней будут закрыты три улицы в центральной части Кишинева.

С 29 октября по 5 ноября будет приостановлено движение транспорта по улице 31 Августа на пересечении с улицей Армянской.

© Photo : пресс-служба правительства Молдовы В Молдове прокладывают новые дороги

С 29 октября по 30 ноября будет остановлено движение транспорта по улице 31 Августа, на отрезке между улицами Мария Чеботарь и Николай Йорга. Причина - прокладка инженерных коммуникаций.

Также, с 29 октября по 4 ноября закроют движение транспорта по улице Бэчой Ной, на участке между проспектом Дачия и шоссе Мунчешть на Ботанике.

Кроме того, с 29 октября до 13 ноября дорожное движение приостановят на улице Гр. Уреке между улицами Кахул, Александру Влахуцэ и Александру Хыждеу в связи с прокладкой газопровода.

Маршрутные такси, которые идут по этим улицам, будут следовать в объезд.