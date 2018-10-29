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Отдых

Сколько выходных дней будет у жителей Молдовы в 2019 году

© Sputnik / Владимир Сергеев
Общество
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В следующем году у молдавских бюджетников помимо ежегодного отпуска возможно опять будут недельные каникулы: когда жители республики смогут отдохнуть больше недели?

КИШИНЕВ, 29 окт – Sputnik. Молдавских бюджетников в 2019 году ждут дополнительные выходные и даже мини-каникулы. Законопроект о переносе дней отдыха в следующем году вынесло на публичное обсуждение министерство здравоохранения, труда и социальной защиты страны.

Обновленный календарь 2018
© Sputnik /
Календарь рабочих и выходных дней в Молдове 2018

В целях оптимизации процесса разработки данного документа министерство попросило активно подключиться уполномоченные ведомства, которые должны были представить до 22 октября свои предложения по этому поводу. Представитель министерства сообщил Sputnik, что с учетом этих просьб будет разработан итоговый проект положения о выходных днях, которые предоставят молдавским бюджетникам в будущем году и его передадут на рассмотрение и одобрение правительству.

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Выходные, которые прописаны в законе

Помимо ежегодного отпуска и положенных выходных у молдавских бюджетников будут дополнительные дни отдыха, которые выпадают на национальные и международные праздники. Согласно постановлению парламента о днях памяти, праздничных днях и днях отдыха в Республике Молдова бюджетники не работают на Рождество (25 декабря – по новому стилю, а также 7 и 8 января по старому стилю); на Новый год (1 января); на Пасху (первый и второй день по церковному календарю); Радоница (второй понедельник после Пасхи); Международный женский день (8 марта); День международной солидарности трудящихся (1 мая); День Победы (9 мая); День защиты детей (1 июня); День независимости (27 августа); Лимба ноастрэ (31 августа); день святого, в честь которого освящен храм в соответствующей местности (праздник Святого Храма).

Фейерверк
© Sputnik / Miroslav Rotari
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На какие дни выпадают праздники в 2019 году?

В 2019 году 1 января выпадает на вторник, а Рождество по старому стилю на понедельник. В марте молдавских бюджетников ждут расширенные выходные. Все потому что Международный женский день выпадает на пятницу. Пасху православные отметят 28-29 апреля, а поминальные дни выпадают на воскресенье, 5 мая, и понедельник, 6 мая. День трудящихся бюджетники в 2019 году отпраздную в среду, День Победы – в четверг, День защиты детей – в субботу, День независимости – во вторник, Лимба ноастрэ – в субботу, а Рождество по новому стилю – в среду.

Сколько выходных предлагает правительство в 2019 году?

Из общего числа праздников, которые жители Молдовы отметят в следующем году, девять выпадают на рабочие дни. Таким образом, у бюджетников будет в плюсе еще девять выходных дней. При этом правительство может утвердить дополнительные выходные, если праздники выпадают на вторник или четверг.

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Большая часть выходных дней, которые могут перерасти в каникулы, в следующем году выпадают на май: 1 мая – день солидарности трудящихся, 6 мая – поминальные дни, 9 мая – День Победы. Таким образом, целая неделя - с 6 по 12 мая – может быть объявлена правительством мини-каникулами, если учесть субботу и воскресенье.

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Теги:
перенос, выходные, праздник, Молдова
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