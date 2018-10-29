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Новые штрафы в Молдове: кто и за что не избежит наказания

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Положения нового закона вступили в силу: если их не соблюдать, то придется раскошелиться.

КИШИНЕВ, 29 окт – Sputnik. Новые штрафы в Молдове: за несоблюдение вступившего в силу закона будут наказывать. Начиная с понедельника, 29 октября, в Государственный реестр местных актов должны включаться все решения, принятые местными советами первого (села) и второго уровня (города); распоряжения примара (мэра) и председателя района, претора; другие документы властей, сообщает sputnik.md. Тех, кто нарушит положения вступившего в силу законодательного акта, ждут санкции.

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Госреестр местных актов – это государственный информационный ресурс, который включает тексты документов местных администраций и дополнительные данные, утвержденные правительством, в электронном формате.

Какие нововведения вступили в силу?

Согласно вступившему в силу закону, проекты нормативных документов должны публиковаться для обсуждения не менее чем за 15 рабочих дней до их утверждения.

При этом ответственные за размещение информации в электронном реестре лица должны учитывать и закон о данных персонального характера. Таким образом, административный документ будет размещаться в обезличенном варианте.

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Авторизированное лицо размещает отсканированный документ в формате PDF в двух экземплярах: в полном варианте и в обезличенном. Последний публикуется на сайте www.actelocale.gov.md.

В течение трех лет местные публичные власти в городах обязаны включить в реестр все действующие документы, принятые до вступления данного закона.

Штрафы за несоблюдение закона

Тех ответственных лиц, кто не будет соблюдать положения вступившего в силу закона, привлекут к ответственности.

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Так, согласно поправкам в Кодекс о правонарушениях Республики Молдова, за утверждение местной администрацией документа, проект которого не был опубликован для публичного обсуждения, предусмотрен штраф в размере от десяти до двадцати условных единиц (500-1000 леев, или примерно 30-60 долларов по текущему курсу Нацбанка страны).

Препятствие в свободном доступе на заседания местного публичного совета наказывается штрафом в 50-75 у.е. (2,5-3,75 тысячи леев, или порядка 145-220 долларов) для физического лица, а для уполномоченного – 75-100 у.е. (3,75-5 тысяч леев, или около 220-290 долларов).

За включение в Госреестр текста, который отличается от утвержденного властями документа, предусмотрен штраф в 50-75 у.е. для физлица и 75-100 у.е. для ответственного лица.

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Если в повестку заседания местного (районного) совета уполномоченное лицо не включило уведомление территориального органа Госканцелярии, то применяется наказание в виде штрафа в 50-100 у.е.

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Теги:
Молдова, штраф
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