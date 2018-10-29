Кишиневские школьники буквально сбегают в единственный в Молдове музей ВОВ

КИШИНЕВ, 29 окт – Sputnik. Все чаще ребята из кишиневских школ и лицеев становятся гостями единственного в городе музея Великой Отечественной войны "Ратная слава".

Недавно в музей на экскурсию пришли ученики и педагоги столичного лицея имени Михаила Греку. С историей экспонатов гостей познакомил руководитель Русского историко-патриотического клуба, глава Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.

"Встреча, продлившаяся более двух часов, была посвящена истории подвига советских солдат – защитников и освободителей Молдовы, а также работе по увековечению памяти героев в нашей стране. Гости, как взрослые, так и дети, задавали вопросы о том, как ведутся поисковые работы в Республике Молдова, какие источники информации и технологии используют поисковики в своей работе", - рассказал Петрович корреспонденту Sputnik.

По его словам, в ходе экскурсии ребята с удивлением и радостью нашли на информационных стендах и свои лица.

"Дело в том, что ученики и педагоги лицея имени Греку на протяжении многих лет организуют памятные мероприятия, посвященные событиям Великой Отечественной войны, принимают активное участие в церемониях и акциях на Шерпенском плацдарме", - пояснил собеседник.

Также недавно музей "Ратная слава" посетили ученики столичного лицея "Галата". В ходе экскурсии юноши и девушки узнали много нового о событиях Великой Отечественной войны, а также о том, как сохраняется память о героях нашей страны.

Музей "Ратная слава" поисковых организаций Республики Молдова – совсем юный. Он был открыт летом 2018 года при культурном центре православного храма святого равноапостольного князя Владимира. Главными экспонатами экспозиции являются артефакты Великой Отечественной войны, обнаруженные поисковиками отряда "Август" и Русского историко-патриотического клуба на местах сражений, а также личные вещи солдат и офицеров Красной армии.

Прежде многие экспонаты музея были представлены в офисе редакции газеты "Русское слово", но со временем благодаря работе поисковиков предметов эпохи Великой Отечественной войны стало настолько много, что потребовались более просторные помещения.

Музей был воссоздан в рамках работы Национального координационного комитета "Победа" усилиями поисковых организаций "Русский историко-патриотический клуб" и "Август" и настоятеля храма св. Владимира — отца Александра Мендруляка, также участника поискового движения Молдовы.

В музее уже более тысячи экспонатов — оружие, боеприпасы, военное имущество, каски, форма, личные вещи, награды, письма погибших, военные карты, документы, фотографии и многое другое. За каждым экспонатом своя история, фамилии и имена погибших защитников Отечества.