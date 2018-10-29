Еще одно землетрясение могут ощутить жители Молдовы до 6 ноября

Землетрясение, которое произошло в Румынии на выходных, спрогнозировали за несколько дней.

КИШИНЕВ, 29 окт – Sputnik. О произошедшем на выходных в Румынии землетрясении, которое ощутили и жители Молдовы, было известно за несколько дней. Информация об этом появилась на странице в Facebook Seismic Center - Predicție și alertă cutremur (Сейсмический центр – прогнозы и предупреждение о землетрясении) еще 25 октября. Согласно этому прогнозу сейсмический период действителен с 27 октября по 6 ноября 2018 года. Однако специалисты рекомендуют не переживать.

По данным Национального института исследований в области развития физики Земли, магнитуда подземных толчков в эпицентре (горы Вранча, уезд Бузэу) составила 5,8. Очаг землетрясения залегал на глубине 151 км.

© AFP 2018 / NICOLAS ASFOURI У Вранчи свои секреты: что нужно знать о землетрясениях в Молдове

Сильные толчки ощутили и в Республике Молдова. По данным emsc-csem.org, также отголоски землетрясения дошли до Болгарии и Украины.

В Бухаресте землетрясение, которое произошло рано утром, 28 октября, зафиксировали на видео. Оказывается, было два толчка с разницей в 20 секунд.

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Румынию часто трясет

Как рассказал руководитель Центра экспериментальной сейсмологии Института геологии и сейсмологии Академии наук Молдовы Ион Илиеш, это были самые ощутимые толчки в нынешнем году. Кстати, всего в 2018-м произошло 15 землетрясений.

Похоже, жители Молдовы давно привыкли к "сейсмическим сюрпризам", поэтому толчки силой менее 5 баллов, практически не замечаются.

Топ самых сильных землетрясений, которые ощутили в Молдове

Национальное бюро статистики Молдовы ранее представило подборку самых сильных землетрясений, зарегистрированных в стране за последние 70 с лишним лет.

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Самое серьезное землетрясение, которое ощутили и жители республики, произошло в ночь на 10 ноября 1940 года. Очаг подземных толчков залегал на глубине 135 километров в уезде Вранча (Румыния). Магнитуда по шкале Рихтера составила 7,4. В румынской столице было разрушено много жилых строений. В общей сложности землетрясение продолжалось около трех минут и имело два ярко выраженных толчка. По официальным данным, число жертв катаклизма достигло тысячи человек (в основном речь идет о жителях Румынии). Землетрясение ощущалось на всех Балканах. Интенсивность толчков в Кишиневе составила 7 баллов. Тогда пострадал и ряд исторических зданий молдавской столицы.

После своеобразного затишья 4 марта 1977 года произошло Вранчанское землетрясение (Бухарестское или Карпатское землетрясение), которое, согласно официальным данным, унесло жизни тысячи 578 человек. Жертвами в основном стали жители Румынии, тысячи пострадали. В Бухаресте обрушились десятки многоэтажных зданий и тысячи строений получили повреждения. В Кишиневе интенсивность толчков достигала 6-7 баллов. А в эпицентре — уезд Вранча (Румыния) — 7,2. Колебания земной коры отчетливо ощущались на территории всех Балкан.

Подземные толчки магнитудой в 6 жители Кишинева ощутили в 1986 и 1990 годах. Землетрясение магнитудой 5 было зафиксировано столичными сейсмологами в 2004 году, а интенсивностью в 4-5 баллов - в 2014-ом.