Ужасающая история: на юге Молдовы двое детей скончались из-за отравления

Мучительная смерть: пятеро человек, среди которых трое детей, отравились химикатами в одном из молдавских сел. Сообщается, что двое несовершеннолетних скончались в больнице, а состояние остальных - крайне тяжелое.

КИШИНЕВ, 29 окт – Sputnik. Двое детей скончались в районной больнице Кантемира после того, как их доставили в тяжелом состоянии с отравлением химикатами.

Скорая помощь прибыла на вызов в село Флокоаса Кантемирского района утром. Пациенты жаловались на тошноту, рвоту и головокружение. Речь идет о трех детях в возрасте четырех, восьми и одиннадцати лет, а также о двух женщинах. Все они члены одной семьи. При осмотре специалисты установили, что такие симптомы появились из-за отравления химическим веществом (возможно пестицидами).

"Пациентам оказали срочную медицинскую помощь и доставили их в районную больницу Кантемира", - отметили в Национальном центре срочной медпомощи.

Сообщается, что двое детей скончались в больнице. Еще трех пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, транспортировали в Кишинев. Предполагается, что отравление вызвано фунгицидами (химические вещества для борьбы с грибковыми болезнями растений – ред.), которыми, как отмечают местные СМИ, дедушка обработал собранную ранее пшеницу. Зерно сгрузили на веранде, которая располагается прямо возле комнаты, где спали члены семьи.