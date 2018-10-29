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Премьер Молдовы Павел Филип

Премьер Молдовы сделал необычное сравнение пароля в сети Интернет

© Photo : Direcţia comunicare și protocol, Guvernul Republicii Moldova
Общество
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Молдавский премьер, комментируя проблемы, связанные с кибербезопасностью, дал интересное определение и советы, которые поразят многих.

КИШИНЕВ, 29 окт – Sputnik. Пароль, как зубная щетка, - ее нельзя никому давать и надо периодически менять, заявил премьер Молдовы Павел Филип, выступая в понедельник на Moldova Cyber Week.

Компьютер, архивное фото
© AFP 2018 / Thomas Samson
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По словам главы кабмина, Moldova Cyber Week способствует созданию современной и сильной системы кибернетической безопасности, способной справиться с вызовами в данном секторе.

"Меня лично заботит то, что происходит в IT-секторе, и считаю, что Молдова должна инвестировать в это направление, если она стремится к эффективному экономическому развитию... IT - одна из основных движущих сил, способствующих переменам в обществе", - сказал Филип.

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Премьер говорит: пароль – не зубная щетка!

Глава кабмина отметил, что для правительства постоянной заботой остается обеспечение кибербезопасности. Это, по его словам, также является важным для каждого гражданина - чем бы ни занимался человек, где бы он ни работал.

"Кибербезопасность - уже не предмет выбора, а абсолютная необходимость. Пароль, как зубная щетка: не надо никому отдавать, необходимо периодически менять. Потому что все начинается с обыкновенного пользователя. Все знают - чтобы обезопасить квартиру, надо установить мощные двери с хорошими замками, но забывают о виртуальном пространстве", - сказал глава кабмина.

Как отметил Филип, атаки, связанные с кибербезопасностью, становятся проблемой не только для населения и бизнеса, но и для властей.

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"Молдова присоединяется к глобальным усилиям по укреплению кибербезопасности, и в этой области проводится огромная работа, с самоотдачей и максимальной ответственностью. Будем продолжать перенимать опыт и стандарты кибербезопасности, осознавая, что только таким образом можно идти в ногу с развитием информационных технологий", - пояснил Филип.

Соцсеть Facebook, архивное фото.
© REUTERS / Dado Ruvic
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Как развивается IT в Молдове?

Глава кабмина перечислил действия правительства для развития IT-сектора. В частности, власти внедрили стратегию "Цифровая Молдова – 2020", провели реформу Центра E-Guvernare, увеличили конкурентоспособность данного рода индустрии и создали виртуальные парки, открыли Образцовый центр.

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Помимо этого, внесены изменения в образовательные программы как для школ, так и для вузов. С этого года все учащиеся начальных классов изучают цифровое образование.

Также при поддержке властей созданы платформы Mconect и raportare.gov.md.

"Постоянно прилагаем усилия для большего использования информационных технологий в нашей текущей деятельности. Технологии выводят публичные услуги на новый уровень, к другому качеству и к другой скорости", - подчеркнул Филип.

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Теги:
заявление, интернет, Молдова, Павел Филип
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