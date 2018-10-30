Меняются правила ввоза валюты в Молдову

КИШИНЕВ, 30 окт – Sputnik. Вступили в силу новые требования по декларированию валюты на границе, установленные в Регламенте по таможенному оформлению имущества, перемещаемого через границу Республики Молдова физическими лицами.
В формуляре TV-28 необходимо указать происхождение денег, ценных бумаг, драгоценностей и бижутерии. То есть теперь нужно прописать, получено ли это имущество в качестве наследства, покупки/продажи, подарка и так далее.
Болгария ужесточает визовый режим: коснутся ли нововведения граждан Молдовы>>>
Европарламент "закрутил гайки" нелегалам, в том числе из Молдовы>>>
Как ввозить деньги в Молдову?
Согласно действующему законодательству, физические лица обязаны письменно декларировать наличность и чеки в молдавских леях и иностранной валюте в следующих случаях:
- при ввозе таковых на территорию Республики Молдова, если их сумма превышает 10 тысяч евро (или их эквивалент) на одно лицо;
- при вывозе таковых с территории Республики Молдова, если их сумма превышает 10 тысяч евро (или их эквивалент) на одно лицо;
- по требованию таможенного сотрудника.
Какие документы нужно оформить перед выездом за границу на автомобиле>>>
Если сумма не превышает 10000 евро (или их эквивалент) на одного человека/ поездку, то физлица имеют право письменно не декларировать.
Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.