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Меняются правила ввоза валюты в Молдову

© Sputnik / Mihail Kutuzov
Общество
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Физические лица, которые пересекают границу республики, имея с собой валюту и драгоценности, должны указать не только происхождение имущества, но и где они намерены тратить деньги.

КИШИНЕВ, 30 окт – Sputnik. Вступили в силу новые требования по декларированию валюты на границе, установленные в Регламенте по таможенному оформлению имущества, перемещаемого через границу Республики Молдова физическими лицами.

КПП
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С учетом поправок, в типовой формуляр TV-28 необходимо вносить дополнительные данные. Документ выдается для заполнения в письменной форме декларации на иностранную валюту, а также на ценные бумаги, драгоценные металлы и камни, предметы бижутерии из драгоценных металлов и камней, ввозимые сверх установленных норм в Республику Молдова.

В формуляре TV-28 необходимо указать происхождение денег, ценных бумаг, драгоценностей и бижутерии. То есть теперь нужно прописать, получено ли это имущество в качестве наследства, покупки/продажи, подарка и так далее.

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Молдавский паспорт.
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В формуляре также необходимо отметить имя и адрес получателя, если речь идет о другом человеке. Кроме того, надо прописывать также, где будут использованы эти деньги/имущество.

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Как ввозить деньги в Молдову?

Согласно действующему законодательству, физические лица обязаны письменно декларировать наличность и чеки в молдавских леях и иностранной валюте в следующих случаях:

  • при ввозе таковых на территорию Республики Молдова, если их сумма превышает 10 тысяч евро (или их эквивалент) на одно лицо;
  • при вывозе таковых с территории Республики Молдова, если их сумма превышает 10 тысяч евро (или их эквивалент) на одно лицо;
  • по требованию таможенного сотрудника.

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Если сумма не превышает 10000 евро (или их эквивалент) на одного человека/ поездку, то физлица имеют право письменно не декларировать.

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Теги:
ввоз, валюта, граница, Молдова


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