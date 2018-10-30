Приднестровские таможенники смогут проходить стажировку в России

ТИРАСПОЛЬ, 30 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. Специалисты приднестровской таможни смогут проходить в России стажировку по линии правоохранительной деятельности. Об этом сообщил руководитель таможенной службы Приднестровья Виталий Нягу на встрече с лидером приднестровского региона Вадимом Красносельским по итогам визита в Российскую Федерацию, рассказали в пресс-службе приднестровского лидера.
"В РФ сформирована серьезная теоретическая и практическая таможенная база. Стажировка в конечном итоге скажется на уровне образованности наших таможенников и, как следствие, улучшит качество взаимодействия с экономическими агентами и гражданами", — заметил значимость договоренности Красносельский.
В рамках визита приднестровские таможенники обменялись мнениями с российскими коллегами по вопросам электронного взаимодействия.
"Сегодня мы переходим к новому виду электронного взаимодействия, при котором российские таможенники на местах будут видеть всю информацию об экспорте наших товаров, что облегчит деятельность экономических агентов Приднестровья в российском направлении", – рассказал Виталий Нягу.
Представители приднестровской таможни также договорились с руководством Федеральной таможенной службы России решать в рабочем порядке трудности, с которыми сталкиваются основные экспортеры региона при взаимодействии с российской таможней.
Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.