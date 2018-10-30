Приднестровские таможенники смогут проходить стажировку в России

В Приднестровье подвели итоги визита представителей местной таможни в Российскую Федерацию на ежегодный таможенный форум.

ТИРАСПОЛЬ, 30 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. Специалисты приднестровской таможни смогут проходить в России стажировку по линии правоохранительной деятельности. Об этом сообщил руководитель таможенной службы Приднестровья Виталий Нягу на встрече с лидером приднестровского региона Вадимом Красносельским по итогам визита в Российскую Федерацию, рассказали в пресс-службе приднестровского лидера.

"В РФ сформирована серьезная теоретическая и практическая таможенная база. Стажировка в конечном итоге скажется на уровне образованности наших таможенников и, как следствие, улучшит качество взаимодействия с экономическими агентами и гражданами", — заметил значимость договоренности Красносельский.

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В рамках визита приднестровские таможенники обменялись мнениями с российскими коллегами по вопросам электронного взаимодействия.

"Сегодня мы переходим к новому виду электронного взаимодействия, при котором российские таможенники на местах будут видеть всю информацию об экспорте наших товаров, что облегчит деятельность экономических агентов Приднестровья в российском направлении", – рассказал Виталий Нягу.

Представители приднестровской таможни также договорились с руководством Федеральной таможенной службы России решать в рабочем порядке трудности, с которыми сталкиваются основные экспортеры региона при взаимодействии с российской таможней.