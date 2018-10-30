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Ключи от квартиры, архивное фото.

Жилье для молдавских военных: где построят новый комплекс

CC0 / Pixabay / mastersenaiper
Общество
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Как отмечают в министерстве обороны Молдовы, из года в год число сотрудников и военнослужащих, нуждающихся в улучшении жилищных условий, растет.

КИШИНЕВ, 30 окт – Sputnik, Дарья Чернега. В Кишиневе построят жилой комплекс для служащих Национальной армии. Соответствующий проект закона вынесен на публичное обсуждение министерством обороны республики.  Служебные квартиры построят в Кишиневе на участке по улице Василе Лупу, 28, который сейчас находится в ведении оборонного ведомства.

Государственно-частное партнерство

Для строительства жилого комплекса министерство обороны намерено выделить два участка площадью 5,6 га и 0,6 га.  Помимо служебных квартир для военного персонала, там также будут построены объекты социально-культурного значения и подъездные пути, отмечается в проекте закона. 

Для привлечения инвесторов министерство обороны намерено прибегнуть к государственно-частному партнерству.   Подрядчик, который профинансирует проведение всех работ по проектированию, строительству и обеспечит сдачу в эксплуатацию комплекса, будет выбран в результате конкурса.

Нацармия
© Sputnik / Rodion Proca
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Забота о военных

Как отмечают в профильном ведомстве,  право на получение служебного жилья на период  трудовой деятельности имеют все военнослужащие по контракту и гражданские сотрудники министерства обороны.  

"Закон призван воплотить в жизнь нормативные положения правительственной программы "Профессиональная армия 2018-2021", согласно которой должны быть предприняты меры по социальной защите персонала Национальной Армии", - говорится в пояснительной записке к проекту закона.

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Строительство нового комплекса поможет уменьшить текучку кадров в системе и сделает контрактную службу более привлекательной, считают в министерстве обороны.

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Теги:
недвижимость, квартиры, Молдова, армия
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