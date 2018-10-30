Информация МИД: последние данные о пострадавших гражданах Молдовы в Твери

В министерстве иностранных дел и европейской интеграции Молдовы рассказали о состоянии пострадавших граждан республики в ДТП в Твери.

КИШИНЕВ, 30 окт - Sputnik. Семеро граждан Молдовы пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Тверской области близ деревни Старое. Они находятся в стабильном состоянии в больнице, сообщили Sputnik в пресс-службе министерства иностранных дел и европейской интеграции республики.

"Посольство Молдовы в России связалось со всеми ответственными на местах, МЧС и больницей. Информация на данный момент такова – семеро граждан Молдовы получили ранения в легкой форме. Они находятся в стабильном состоянии – их жизни ничего не угрожает", - отметили в пресс-службе МИДЕИ.

По его словам, всего в автобусе находилось 11 граждан республики, четверо из них не пострадали.

© Photo : Управление ГИБДД УМВД России по Тверской области Нелегальная маршрутка с молдаванами попала в крупное ДТП под Тверью

По предварительной информации, авария произошла из-за гололедицы - микроавтобус съехал в кювет.

Что известно об этой аварии?

Все пассажиры, по данным УГИБДД, граждане Молдовы, ехали со стороны Москвы в сторону Латвии.

Как ранее сообщил начальник отдела регионального управления ГИБДД Денис Черных, состояние водителя и пассажиров съехавшего в кювет микроавтобуса в Тверской области не вызывает опасений. По его словам, пассажиры автобуса - рабочие.

"Они ехали на пограничный переход с Латвией. По предварительным данным, они намеревались перейти границу, чтобы легализоваться и обратно ехать в Россию работать", - добавил собеседник.

Водитель занимался перевозками незаконно

По предварительным данным, водитель автомобиля занимался незаконными перевозками, так как он имел права категории "В".

В микроавтобусе находились дополнительные места, он не был предназначен для перевозки 13 пассажиров", - сказал представитель УМВД региона.

На учете микроавтобус стоял в Брянске. После постановки автомобиля на учет "в его конструкцию были внесены изменения", отмечает полиция.

"Пассажиров он искал через интернет, некоторых посадил у метро "Аннино" (Москва), занимался доставкой до границы людей. У водителя более 60 штрафов, сейчас на него составлен административный протокол, он находится в отделении полиции", - сказал представитель УМВД.