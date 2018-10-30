Жажде – твердое "нет": почему жители юга Молдовы давно ждут воду из крана

В республике завершается внедрение крупного проекта по водоснабжению 28 населенных пунктов, расположенных на юге страны. Источником воды для десятков тысяч потребителей станет река Прут.

КИШИНЕВ, 30 окт – Sputnik, Дарья Чернега. Протяженность водопровода Леова-Яргара составляет 23 километра. Стоимость работ была оценена в три миллиона евро. Большую часть денег (два миллиона 400 тысяч евро) выделило правительство Германии. Вклад администрации Леовского района составляет 600 тысяч евро.

На последней стометровке

По данным Агентства регионального развития "Юг", работы по строительству водопроводной магистрали завершены на 94%. Были установлены магистральные сети по подаче воды из Прута, построена водозаборная и насосные станции, а также станция по очистке воды.

В рамках проекта также возведены два наземных резервуара для хранения воды, которые расположены на самой высокой точке района Леова. Оттуда вода самотеком будет поступать во все ветки магистрали.

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На первом этапе к водопроводу подключат поселок Яргара и город Леова. Вслед за ними воду из крана получат жители сел Филипены, Романовка и Купкуй. Остальные населенные пункты, запланированные в этом проекте, будут подключены к водопроводу до конца 2020-го года, отмечается в пресс-релизе Агентства регионального развития "Юг".

Нехватка питьевой воды

Протяженность реки Прут по району Леова составляет 41 километр. При этом местные жители каждый год сталкиваются с нехваткой воды. Летом ее уровень в колодцах сильно падает. Кроме того, качество воды ниже общепринятых нормативов в несколько раз.

Проект по водоснабжению района впервые появился еще в 90-е годы прошлого столетия, однако по разным причинам его внедрение неоднократно откладывалось. Как ранее сообщал заместитель председателя района Лева Ион Плэмэдялэ, в итоге проект был доведен до нужной кондиции. В частности, некоторые нормы в законодательстве были изменены таким образом, чтобы расход воды на одного человека был не 200 литров в сутки, а всего лишь 90.

Потребителей может быть больше

Стоимость одного кубометра водопроводной воды в районе Леова оценивается в 16 леев. Это почти в два раза больше чем в столице. Местные власти считают, что цену можно будет уменьшить за счет увеличения числа потребителей. Как ранее сообщали представители местных властей, в будущем, при полной реализации проекта, можно будет обеспечить водой 40 населенных пунктов или, в общей сложности, 50 тысяч человек.