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Общественный транспорт

В Кишиневе с 31 октября меняются маршруты общественного транспорта

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Автобусы и маршрутные такси с легкой руки столичной примэрии будут ездить иначе: как изменились маршруты общественного транспорта в городе.

КИШИНЕВ, 30 окт - Sputnik. Примэрия (мэрия) Кишинева сообщила, что с 31 октября меняются маршруты некоторых автобусов и маршрутных такси на 2018 год. Соответствующие меры связаны с капитальным ремонтом на улице Тигина.

Автомобильная пробка
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Как пояснил Sputnik директор столичного управления транспорта и путей сообщения Виталие Бутучел, обновленные варианты маршрутов будут действовать до того момента, пока городские службы не внесут новые изменения.

Маршрут каких автобусов скорректирован?

Таким образом, изменятся маршруты автобусов №11, 18, 24, 31, 33, 34, 38, 39, 44, 49 и 65.

Автобусы №24, 31, 38, 39 будут ездить с улицы Измаильская по улицам Александру чел Бун, Тигина; обратный путь - с улицы Тигина по улицам Колумна, Измаильская и далее по установленному ранее маршруту.

Автобусы №18, 33, 44, 49 будут следовать с бульвара Ю. Гагарина по бульварам К. Негруцци, Штефана чел Маре, улице Измаильская; обратно – с улицы Измаильская по бульварам Д. Кантемира, Ю. Гагарина и далее по установленному ранее маршруту.

Ремонт дороги в Кишиневе
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Маршрут автобуса №11 сокращен до улицы Измаильская, 88; обратно они будут следовать с улицы Измаильская по бульварам Д. Кантемира, К. Негруцци, Штефана чел Маре и далее по установленному ранее маршруту.

Автобусы №65 будут ездить с улицы Чуфля по бульвару Штефана чел Маре, улице Измаильская; обратно – с улицы Измаильская по бульварам Д. Кантемира, К. Негруцци, улицам Чуфля и далее по установленному ранее маршруту.

А автобусы №46 будут следовать с улицы Чуфля по улицам 31 Августа 1989 года, Валя Трандафирилор, Мелестиу; обратно – с улицы Мелестиу по улицам Валя Трандафирилор, 31 Августа 1989 года, Чуфля и далее по установленному ранее маршруту.

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Какие маршрутки будут ездить иначе?

Помимо автобусов по-другому будут следовать и некоторые маршрутки.

Авто, архивное фото
© Sputnik / Илья Питалев
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Так, микроавтобусы №119 будут ездить с улицы Г. Кашу по улицам Тестемицану, Гренобле, бульвару Куза-Водэ, улице Сармизеджетуса, бульварам Дечебал, Ю. Гагарина, Д. Кантемира, улицам Измаильская, Т. Владимиреску, Киевская, Московскому проспекту и Студенческой; обратно – с улицы Студенческая по улицам Н. Димо, А. Руссо, Киевская, Т. Владимиреску, Измаильской, бульварам Д. Кантемира, Ю. Гагарина, Дечебала, улицам Н. Зелинского, Сармизеджетуса, бульвару Куза-Водэ, улицам Гренобле, Н. Тестемицану и Г. Кашу.

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Маршрутки №129 будут ездить с улицы митрополита Г. Бэнулеску-Бодони по улицам митрополита Дософетей, С. Лазо и далее по установленному ранее маршруту.

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