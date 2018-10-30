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Взрыв в квартире на 16 этаже, Кишинев

Пострадавшим от взрыва на Московском проспекте передадут матпомощь

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
ЧП в Кишиневе: мощный взрыв в многоэтажном жилом доме на Рышкановке (47)
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Профсоюзы выделили 80 тысяч леев на нужды пострадавших от взрыва в Кишиневе, на Московском проспекте.

КИШИНЕВ, 30 окт – Sputnik. В среду в Доме профсоюзов представители руководства Национальной конфедерации профсоюзов передадут материальную помощь пострадавшим от взрыва дома в Кишиневе на Московском проспекте.

Работа спасателей на месте взрыва в многоэтажке в Кишиневе
© Photo: Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Примэрия Кишинева решила: что произойдет с домом, где случился взрыв

По данным пресс-службы НКПМ, встреча начнется в 9.30.

Фото: как сейчас выглядит многоэтажка на Рышкановке, где произошел взрыв >>>

Ранее в НКПМ заявили, что эта структура выделит 80 тысяч леев пострадавшим от взрыва жильцам дома №11 на Московском проспекте.

Из-за чего произошел взрыв?

Согласно официальной версии правоохранительных органов, взрыв газового баллона произошел ночью 6 октября в Кишиневе, на 16-м этаже дома по адресу Московский проспект, 11.

Погибли пятеро человек — мать с четырехлетним ребенком, пожилая супружеская пара — граждане Израиля, приехавшие в город навестить своих детей, а также хозяйка квартиры, где произошло ЧП.

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От обрушения конструкций пострадали квартиры на трех этажах здания.

Работа спасателей на месте взрыва в многоэтажке в Кишиневе
© Photo: Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
У пострадавших от взрыва в Кишиневе появился новый источник помощи

Жильцы пострадавшего дома остаются в санатории Constructorul (Конструктор) и бывшей железнодорожной больнице.

На контроле у премьера

Как сообщили ранее в правительстве Молдовы, "до 1 декабря этого года будут забетонированы все четыре перекрытия, а к концу месяца — завершено восстановление наружной части здания".

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"То есть до 22 декабря жильцы этого подъезда смогут вернуться в свои квартиры. Ремонт десяти квартир, больше остальных пострадавших при взрыве, завершится до марта", — сообщили в правительстве.

Отчет мэрии

Ранее примэрия (мэрия) Кишинева представила отчет о ходе работ на Московском проспекте 11, где восстанавливают разрушенные взрывом квартиры. Стройку на Рышкановке проинспектировал исполняющий обязанности примара (мэра) столицы Руслан Кодряну.

Как сообщили в пресс-службе столичной администрации, подрядчик выполнил работы по сносу перекрытий между 13 и 14 этажами здания и готовится к реконструкции перегородок.

"Будут восстановлены перекрытия, разрушенные в результате взрыва. В завершении планируется отремонтировать фасад жилого дома. Эти работы, как заявил прораб, планируется выполнить в течение двух месяцев", — отметили в примэрии.

Там добавили, что одновременно с проектно-конструкторскими работами главное управление жилищно-коммунального хозяйства приступит к восстановлению работы лифтов и всех инженерных коммуникаций в поврежденном жилом блоке.

Тема:
ЧП в Кишиневе: мощный взрыв в многоэтажном жилом доме на Рышкановке (47)

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Теги:
Кишинев, Взрыв
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