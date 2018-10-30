Обязательная вакцинация детей в Молдове: на "нет", в школу запрет

КИШИНЕВ, 30 окт – Sputnik. Конституционный суд Молдовы во вторник высказался по поводу обязательной вакцинации и вопросу ограничения доступа в образовательные учреждения страны детей, у которых нет противопоказаний для прививок, но их им по какой-то причине не сделали.

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Таким образом, судьи признали соответствующими Основному закону страны положения о государственном надзоре за общественным здоровьем, касающиеся обязательной вакцинации. Кроме того, инстанция признала конституционными положения Национальной программы иммунизации на 2016-2020 годы, утвержденный правительством.

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Ограничение прав детей?

КС рассмотрел во вторник запрос депутата от фракции Партии социалистов республики Владимира Односталко, который попросил судей высказаться по поводу конституционности шестого пункта статьи 52 Закона о государственном надзоре за общественным здоровьем, где сказано, что "допуск детей в коллективы, образовательные учреждения и заведения для отдыха обусловлен наличием у них прививок, предусмотренных систематической профилактической вакцинацией".

Также парламентарий потребовал прокомментировать пункт 1/е статьи 21 Национальной программы иммунизации на 2016-2020 годы, где предусмотрено, что "допуск в детские коллективы, при отсутствии аргументированных и задокументированных медицинских противопоказаний, разрешается только детям, вакцинированным в соответствии с требованиями настоящей Программы".

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По мнению Односталко, требование обязательной вакцинации детей для доступа в учебные заведения ограничивает их право на образование.

Что ответили судьи?

В решении КС отмечено, что "отказ от вакцинации ребенка, у которого нет каких-либо противопоказаний в этом смысле, касается не только его доступа в образовательные учреждения и заведения для отдыха, но и риска, что он может заболеть. Ущерб здоровью может также оказать негативные эффекты и в отношении других его прав".

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При этом КС признал, что есть дети, которым противопоказаны прививки, но которые могут быть допущены в коллективы, образовательные учреждения и заведения для отдыха. В инстанции посчитали, что "здоровье этих детей находится под угрозой из-за возможного доступа в эти учреждения не вакцинированных несовершеннолетних, у которых нет противопоказаний для прививок и которые могут быть носителям заразных болезней".

Судьи также отметили, что ограничение доступа в образовательные и развлекательные учреждения не вакцинированных детей, но которым по состоянию здоровья могут сделать прививку, "не является резкой мерой в отношении права на образование и права на уважение частной жизни".

"У детей, родители которых не хотят, чтобы им делали прививки, без наличия противопоказаний для вакцинации, есть альтернативные методы для обучения", - подчеркнули в КС.

Решение Конституционного суда окончательное и обжалованию не подлежит. Вердикт вступает в силу с момента утверждения и публикуется в Официальном мониторе страны.

Повод для спора

Ранее в Минздраве республики сообщали, что в августе эпидемиологическая ситуация ухудшилась из-за случаев заболевания корью, обнаруженных у детей, которые отдыхали с 21 по 28 июля в лагере для детей и взрослых в селе Морений Ной Унгенского района.

Вероятным носителем инфекции стал ребенок в возрасте 13 лет, отдыхавший на территории Украины, и уже там у него проявились симптомы кори. Несмотря на это, он беспрепятственно оказался в составе отдыхающих в лагере.

Вирус стал быстро распространятся по некоторым регионам республики. Из-за этого власти объявили в стране "оранжевый код" опасности.

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С 1 января по 30 октября выявлено 308 подтвержденных случаев заражения этим вирусом.

Тысячи детей не допустили в школы…

Пик заболеваемости пришелся на август — 234 больных. Больше всего от вируса пострадали районы Чадыр-Лунга (164 человек), Вулканешты (35), Дрокия (21), Унгены (20), муниципий Кишинев (15), Тараклия (12), Кагул и Кантемир (по 10), Окница (7), Ниспорены и Сорока (по 4), Глодяны (3) Хынчешты, Рышканы и Тирасполь (по одному случаю).

Ранее в Минздраве сообщили, что в начале текущего месяца на занятия не допустили свыше пяти тысяч учащихся. Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты призывает граждан защититься от болезни, сделав прививку.

Врачи-эпидемиологи отмечают, что поступившая в Молдову вакцина безвредна, предварительно сертифицирована ВОЗ, закуплена через ЮНИСЕФ и отвечает всем аспектам качества и эффективности.