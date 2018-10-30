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Бездомная собака.

Кишиневский некрополь: что появилось там, где раньше убивали животных

© Sputnik / Севда Бабаева-Бирер
Общество
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В Кишиневе впервые открылся муниципальный центр по стерилизации бездомных собак: к апрелю следующего года столичные власти планируют простерилизовать тысячу бродячих животных.

КИШИНЕВ, 30 окт - Sputnik, Дарья Чернега. Первой собакой в Кишиневе, которая прошла через стерилизацию в новом центре, стал пес Рыжик, сказал журналистам исполняющий обязанности примара (мэра) Кишинева Руслан Кодряну.

Валентина Дудник
© Sputnik / Rodion Proca
Дудник: бродячих собак в Кишиневе убивают током и душат в мешках

Он отметил, что теперь четвероногий поселится в примэрии (мэрии) и будет охранять здание столичной администрации.

Как это будет работать?

Новый центр по стерилизации бездомных собак открыт на территории бывшего кишиневского некрополя, печально известного тем, что на его территории раньше жестоко убивали животных. Теперь ситуация будет прямо противоположной.

Ужасы кишиневского "Некрополя для животных">>>

По словам Кодряну, после того, как собаки поступят в центр, их предварительно поместят в карантинный отсек, где их осмотрит на предмет бешенства или агрессивного поведения ветеринар. Затем проведут процедуру стерилизации и оставят этих животных на время в центре для постоперационной реабилитации. На территории комплекса расположен отдельный блок, где питомцы будут дожидаться новых хозяев, желающих приютить бездомного пса. Как отметил и.о. примара Кишинева, в этом центре животные пробудут в среднем пять дней. Затем их снова вывезут в город.

"Мы просим граждан не выгонять на улицу животное через два месяца после того, как взяли его из приюта или купили. Лучше принесите его сюда, мы позаботимся о нем", - обратился к горожанам Кодряну.

Собаки в Некрополе для животных
© Photo : Очевидец
Шокирующие фотографии собак, убитых в кишиневском "Некрополе"

Чиновник отметил, что в перспективе процедура стерилизации существенно снизит популяцию бездомных собак в Кишиневе, поскольку в таких случаях действует формула – "одна стерилизованная собака означает минус 20 щенят".

Кто будет отлавливать животных?

Справиться исключительно своими силами с отловом животных у примэрии не получится. Сейчас в распоряжении предприятия Autosalubritate есть только один оборудованный автомобиль для перевозки собак в центр стерилизации. Власти обещают, что в скором времени их число увеличится до пяти – по одному на каждый микрорайон столицы. Жители Кишинева могут оставлять на сайте предприятия заявки в случае, если им мешают бродячие животные. Столичная администрация также рассчитывает на содействие волонтеров, которые помогут доставить бездомных собак в центр стерилизации.

Сколько денег потратили на этот центр?

Строительство центра стерилизации и его оснащение медикаментами обошлось в сравнительно небольшие деньги – 400 тысяч леев.

Собака
© Sputnik / Валерий Мельников
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Из них 300 тысяч потрачено на строительство вольеров, 50 тысяч на медикаменты и еще 50 на еду, которой должно хватить на ближайшие полгода. Как отметил Кодряну, открытое учреждение ни в коем случае не является приютом для бездомных животных. У муниципалитета на данный момент нет средств, чтобы содержать всех бродячих собак молдавской столицы.

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Как Кишинев стал городом бездомных животных?

Примэрия пока не может назвать точную цифру, сколько в столице обитает бездомных собак. По некоторым оценкам их количество колеблется в пределах трех-семи тысяч особей. Власти поясняют, что животные в Кишинев сбегаются из пригородов, по этой причине цифра может варьироваться. Параллельно со стерилизацией столичный муниципалитет намерен создать реестр бездомных животных.

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Теги:
Руслан Кодряну, собаки, стерилизация, Некрополь для животных, некрополь, Кишинев, Молдова
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