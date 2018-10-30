Визит в Россию: как президента Молдовы встретили в Москве - видео

Почести и дипломатический протокол: в сети появилось видео кортежа, который сопровождал Додона в Москве.

КИШИНЕВ, 30 окт - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон прибыл во вторник вечером в Москву. В столице России молдавского лидера встретили со всеми почестями и дипломатическом протоколом. Из аэропорта молдавского лидера сопровождал представительный кортеж. Видеороликом поделился в социальных сетях советник от фракции Партии социалистов в муниципальном совете Кишинева Никита Цуркан.

Несмотря на многочисленные поездки главы молдавского государства в Москву, визит, имеющий статус официального, осуществляется впервые. О том, в чем заключаются отличия официального визита от рабочей поездки, читайте в обзоре Sputnik: Как в Москве встретят молдавского президента Игоря Додона 31 октября>>>

Согласно программе визита у Додона запланированы встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, председателем Госдумы Вячеславом Володиным и другими российскими официальными лицами. Также намечено выступление молдавского лидера перед студентами Московского госуниверситета им. М.В. Ломоносова и встреча с представителями ведущих российских СМИ.