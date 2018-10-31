12:25 31 Октября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.44
  • USD17.13
  • RUB0.26
  • RON4.17
  • UAH0.61
Поиск
LIVE:
Сейсмограф в работе

Какие последствия ждут жителей Молдовы в случае землетрясения в 7 баллов

© Fotolia / Petrovich12
Общество
Получить короткую ссылку
948 0 0

Пугающие данные: эксперты рассказали о том, к чему могут привести подземные толчки в семь баллов.

КИШИНЕВ, 31 окт — Sputnik. Если у соседей — в Румынии — произойдет сильное землетрясение, и до Молдовы дойдут подземные толчки магнитудой 7, то это приведет к серьезным последствиям — более 100 человеческих жертв, порядка тысячи раненных, а материальный ущерб в этом случае превысит 15 миллиардов леев, то есть половину бюджета республики.

Как рассказал руководитель Центра экспериментальной сейсмологии Института геологии и сейсмологии Академии наук Молдовы Ион Илиеш, "если произойдет землетрясение аналогичное тому, что было зафиксировано в 1940 году с магнитудой 7,4, то ущерб, по некоторым оценкам, составит примерно 15,5 миллиардов леев".

"В этом случае могут быть и человеческие жертвы – порядка 130 погибших и около 800 раненных", — отметил эксперт. 

Сейсмограф
CC BY-SA 2.0 / Ken Lund / Seismographs
Еще одно землетрясение могут ощутить жители Молдовы до 6 ноября

Самое сильное землетрясение в этом году

Последнее землетрясение, которое ощутили жители Молдовы, произошло в ночь на 28 октября, примерно в два часа сорок минут. Согласно данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (ЕMSC), эпицентр толчков находился в румынских горах Вранча. Их магнитуда в эпицентре составила 5,7 балла по шкале Рихтера. По данным румынских сейсмологов — 5,8 балла. Очаг землетрясения залегал на глубине 150 км. Это было самое сильное землетрясение в нынешнем году.

Илиеш: когда в Молдове будут прогнозировать землетрясения>>>

Невероятно, но факт — землетрясение, произошедшее в ночь на 28 октября, было спрогнозировано. Несколькими днями ранее, 25 числа на страничке "Сейсмический центр – прогнозы и угроза землетрясений" в Facebook, принадлежащей румынскому Национальному институту исследований физики Земли, было объявлено о вероятности подземных толчков магнитудой 5,7 с эпицентром во Вранче. Ученые сообщили, что землетрясение может произойти в период с 27 октября до 7 ноября. 

Быть ли более сильному землетрясению?

Некоторые эксперты считают, что страна находится в периоде, который предшествует сильному землетрясению.

Однако, как подчеркнул Илиеш, толчки, которые произошли утром в воскресенье, выпустили часть энергии, и это может привести к тому, что источник успокоится.

По теме

Самое сильное землетрясение в 2018 году обошлось без жертв и разрушений
Теги:
последствия, землетрясение, Молдова, Румыния


Главные темы

Орбита Sputnik

  • В салоне трамвая, архивное фото
    Дождаться трамвая

    Даугавпилсская дума отложила рассмотрение вопроса о покупке новых трамваев российского производства.

  • Инспекторы по вооружениям из России и Беларуси прибыли в Литву
    Мы с проверкой

    Военные инспекторы из Беларуси прибыли в Литву для проверки одного из подразделений Вооруженных сил балтийской республики.

  • Паром Regal Star
    Полный вперед!

    Компания-судовладелец потерявшего управление у берегов Швеции эстонского парома сообщила об удачном завершении ремонтных работ.

  • Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов
    По заслугам

    Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов стал обладателем международной премии.

  • В салоне трамвая, архивное фото
    Дождаться трамвая

    Даугавпилсская дума отложила рассмотрение вопроса о покупке новых трамваев российского производства.

  • Инспекторы по вооружениям из России и Беларуси прибыли в Литву
    Мы с проверкой

    Военные инспекторы из Беларуси прибыли в Литву для проверки одного из подразделений Вооруженных сил балтийской республики.

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Новый отряд строителей БАМа отправляется на Дальний Восток, 1974 год.
Какие светлые и молодые лица: комсомолу исполнилось 100 лет - фото
Открылось прямое авиасообщение Кишинев-Минск
Открылось прямое авиасообщение Кишинев-Минск
Какие СМИ в Молдове самые авторитетные
Кому больше всего доверяют жители Молдовы

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться