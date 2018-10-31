Какие последствия ждут жителей Молдовы в случае землетрясения в 7 баллов

Пугающие данные: эксперты рассказали о том, к чему могут привести подземные толчки в семь баллов.

КИШИНЕВ, 31 окт — Sputnik. Если у соседей — в Румынии — произойдет сильное землетрясение, и до Молдовы дойдут подземные толчки магнитудой 7, то это приведет к серьезным последствиям — более 100 человеческих жертв, порядка тысячи раненных, а материальный ущерб в этом случае превысит 15 миллиардов леев, то есть половину бюджета республики.

Как рассказал руководитель Центра экспериментальной сейсмологии Института геологии и сейсмологии Академии наук Молдовы Ион Илиеш, "если произойдет землетрясение аналогичное тому, что было зафиксировано в 1940 году с магнитудой 7,4, то ущерб, по некоторым оценкам, составит примерно 15,5 миллиардов леев".

"В этом случае могут быть и человеческие жертвы – порядка 130 погибших и около 800 раненных", — отметил эксперт.

Самое сильное землетрясение в этом году

Последнее землетрясение, которое ощутили жители Молдовы, произошло в ночь на 28 октября, примерно в два часа сорок минут. Согласно данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (ЕMSC), эпицентр толчков находился в румынских горах Вранча. Их магнитуда в эпицентре составила 5,7 балла по шкале Рихтера. По данным румынских сейсмологов — 5,8 балла. Очаг землетрясения залегал на глубине 150 км. Это было самое сильное землетрясение в нынешнем году.

Илиеш: когда в Молдове будут прогнозировать землетрясения>>>

Невероятно, но факт — землетрясение, произошедшее в ночь на 28 октября, было спрогнозировано. Несколькими днями ранее, 25 числа на страничке "Сейсмический центр – прогнозы и угроза землетрясений" в Facebook, принадлежащей румынскому Национальному институту исследований физики Земли, было объявлено о вероятности подземных толчков магнитудой 5,7 с эпицентром во Вранче. Ученые сообщили, что землетрясение может произойти в период с 27 октября до 7 ноября.

Быть ли более сильному землетрясению?

Некоторые эксперты считают, что страна находится в периоде, который предшествует сильному землетрясению.

Однако, как подчеркнул Илиеш, толчки, которые произошли утром в воскресенье, выпустили часть энергии, и это может привести к тому, что источник успокоится.