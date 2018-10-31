Министр обороны показал на фото, чем в Молдове кормят солдат

КИШИНЕВ, 31 окт — Sputnik. Министр обороны Еуджен Стурза опубликовал в социальной сети фотографии типичного обеда среднестатистического солдата Национальной армии.

"Пришли поесть на избирательной кухне. Что скажете, соответствует меню?" — написал он на своей странице в социальной сети, из чего можно заключить, что министр лично отведал из солдатского котла.

Знакомство с рационом военнослужащих у Еуджена Стурза состоялось во время визита в расположение моторизированной пехотной бригады "Дачия", которая расквартирована в Кагуле.

Комментарий к визиту появился и на официальной странице пехотной бригады "Дачия" в Facebook.

"К сожалению, еще немало людей, которые считают, что в Национальной армии питание не на уровне. Это не так. Приглашаю всех увидеть, как на самом деле. Мы с коллегами подумали, что можем организовать экскурсию для желающих, чтобы угоститься солдатской повседневной едой и спросить лично военных, как им нравится еда", — цитирует страница бригады слова министра обороны.