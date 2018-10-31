Патриарх Кирилл наградил Додона орденом Сергия Радонежского

КИШИНЕВ, 31 окт – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон встретился в Москве с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, который удостоил молдавского лидера орденом преподобного Сергия Радонежского (второй степени) за внимание к активной поддержке церковно-общественных инициатив Православной Церкви Молдовы.

Сроки визита Патриарха Кирилла в Молдову

"Обсудили вопросы поддержки православных и семейных ценностей в Республике Молдова. Отметил, что у наших народов общие духовные ценности, у нас общая православная церковь. Молдавская церковь является составной частью Русской Православной Церкви. Так было, есть и, я уверен, так будет и дальше. Такого же мнения придерживается подавляющее большинство православных верующих Молдовы", - отметил Додон на своей странице в Facebook.

Стороны обсудили также и сроки пастырского визита Патриарха Кирилла в Молдову.

"Выразил надежду на то, что приезд Его Святейшества в нашу страну состоится в ближайшее время", - сказал Додон.

Детали визита Додона в Москву

В среду начался двухдневный официальный визит президента Молдовы Игоря Додона в Россию.

Вместе с официальной делегацией РМ глава государства возложил венок к Могиле неизвестного солдата в Александровском саду у стен Кремля.

"Уверен, что запланированные на сегодня и завтра встречи с высшим руководством Российской Федерации будут способствовать углублению стратегического сотрудничества между нашими странами", - написал Игорь Додон на своей странице в Facebook.

Несмотря на многочисленные поездки главы молдавского государства в Москву, визит, имеющий статус официального, осуществляется впервые.

Согласно программе визита, у Додона запланированы встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, председателем Госдумы Вячеславом Володиным и другими российскими официальными лицами. Также намечено выступление молдавского лидера перед студентами Московского госуниверситета им. М.В. Ломоносова и встреча с представителями ведущих российских СМИ.