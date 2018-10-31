22:29 31 Октября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.44
  • USD17.13
  • RUB0.26
  • RON4.17
  • UAH0.61
Поиск
Известная молдавская певица Наталья Гордиенко

Наталья Гордиенко о материнстве, личной жизни и кое о чем другом...

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
147 0 0

Певица поделилась тайнами своей личной жизни, рассказала о материнстве, о музыке, а также о новом проекте, который она готовит к своему Дню рождения.

КИШИНЕВ, 31 окт – Sputnik. Известная молдавская певица Наталья Гордиенко в интервью Sputnik поделилась изменениями, которые произошли в ее жизни, а также рассказала о самом сокровенном.

Артистка приняла участие в утреннем шоу Sputnik Matinal, ответив на самые разные вопросы наших ведущих Марии Диминец и Дмитрия Китороаги. Как всегда красивая и заряженная энергией, она украсила утренний эфир, раскрыв некоторые секреты личной жизни. К примеру, певица призналась, что принадлежит к типу людей "сов" - просыпаться по утрам ей тяжело.

"Вообще для артистов утром и так очень тяжело просыпаться. Я сова, ложусь в два-три часа", - сказала она, добавив, что одиннадцать месяцев назад ее жизнь кардинально изменилась с рождением ребенка.

Наталья Гордиенко
© Photo: Facebook / Natalia Gordienko
Наталья Гордиенко показала сына Кристиана на фото

Тайны личной жизни

Гордиенко призналась, что с рождением первенца Кристиана она стала жить для ребенка.

"Как говорят мамочки, какой ты была до и после, конечно, это не просто красивые слова… Была и раньше ответственной, но, если тогда у меня была моя жизнь, то сейчас я живу для ребенка, и делаю это с огромным удовольствием. Понимаю, что теперь все вертится вокруг малыша", - сказала певица.

Она раскрыла тайну, что до сих пор продолжает кормить грудью своего одиннадцатимесячного сына. Исполнительница отметила, что хотелось бы продлить это время как можно дольше, "потому что это важно и полезно для иммунитета и здоровья ребенка". Гордиенко призналась, что тяжело все успевать.

"Но мое мнение таково, если женщина хочет абсолютно все успеть, то она успеет. Не скажу, что я Superwoman, но до данного момента все удавалось и надеюсь, что и дальше все буду успевать. Это сложно с точки зрения путешествий, поездок, потому что ты не можешь уехать на больше, чем один день, когда у тебя концерт", - отметила она.

Наталья Гордиенко
© Sputnik / Miroslav Rotari
Эксклюзив Sputnik: Наталья Гордиенко сделала заявление

По ее словам, несмотря на все трудности в целом у нее и Кристиана все хорошо. "Когда заглядываешь в глазки своего малыша, и когда он смотрит на тебя, - это самый волшебный момент", - поделилась певица.

Сцена и материнство

Гордиенко рассказала, что материнство никак не сковывает ее. "Для меня было гораздо сложнее в период беременности. Работала до седьмого месяца. За последние месяцы очень поправилась. Набрала 22 килограмма. Вероятно, потому, что не работала, больше сидела дома, ела. Психологически для меня было очень сложно, потому что я очень активный человек", - добавила собеседница.

При этом она подчеркнула, что не чувствовала себя все это время изолированной. "Но не запускала ничего глобального, больших проектов, потому что не было смысла, так как у меня не было возможности уезжать в какие-то поездки", - пояснила Гордиенко.

Natalia Gordienco
© Sputnik / Miroslav Rotari
Наталья Гордиенко о рождении ребенка: Моя жизнь кардинально изменилась одиннадцать месяцев назад.

Громкое возвращение на сцену

Певица рассказала, что сейчас готовится к масштабному концерту, который состоится в День ее рождения. "Хотела реализовать этот проект к своему 30-летию, но по понятным причинам не успела, так как родила за неделю до своего Дня рождения. Не успела и не смогла провести такой концерт. В этом году решила, почему бы и нет", - сказала Гордиенко.

Она напомнила, что шесть лет назад она первая в стране провела концерт, скомбинировав на сцене сразу три оркестра - Lăutarii, Alex Calancea Band и симфонический оркестр.

Наталья Гордиенко
© Sputnik / Rodion PROCA
Наталья Гордиенко и Иракли поразили поклонников совместным треком

"Сейчас решила сделать яркое шоу, что-то особенное. Это будет не такой концерт, когда артист просто выходит на сцену, что-то поет и уходит, а на его место приходят другие гости. Планирую большое шоу, с интересными техническими особенностями, неожиданными дуэтами, специальными гостями из-за границы", - отметила исполнительница.

Наталья Гордиенко прокомментировала "феномен Ольги Бузовой">>>

По ее словам, в концерте примут участие Вали Богян, группа Akord и Ионел Истрати, SunStroke Project. "Из-за границы будет Иракли Пирцхалава из России, Mohombi из Швеции, которые пел с солисткой Николь Шерзингер", - добавила она.

Концерт пройдет в Национальном дворце имени Н. Сулака 11 декабря. "То есть в мой День рождения. Отметим его в большом составе. В 19.00. Будет полностью живой звук. Два с половиной часа песен и крутого шоу", - сказала Гордиенко.

Певица отметила, что споет 27 песен. "Одну за другой, без пауз. Сейчас много репетирую. Сразу после интервью у вас бегу на репетицию. Надеюсь, что сделаю все, как надо. Тяжело комбинировать танцы, динамические сценические движения с вокалом, потому что все слышно", - поделилась исполнительница.

Птица Феникс, или счастливый и тяжелый год

По словам певицы, подготовку к масштабному концерту она начала еще летом.

"Был продуман концепт. Концерт под названием Phoenix a Live - птица Феникс, которая возрождается каждый раз из пепла. Ассоциирую себя с этой птицей. С музыкой и искусством возрождаюсь каждый раз и перехожу через тяжелые моменты в моей жизни", - пояснила артистка.

На вопрос о том, много ли таких моментов в ее жизни, она отметила, что, конечно, были.

Наталья Гордиенко и Алексей Чадов
© Facebook / Natalia Gordienko
Алексей Чадов не дал Наталье Гордиенко спрыгнуть с моста

"Этот год оказался и очень счастливым, и очень тяжелым для меня. Очень редко говорю о своей личной жизни… Что произошло, то произошло", - сказала она.

О музыке и судьбе артиста

Гордиенко призналась, что не очень хочет, чтобы ее сын стал музыкантом.

"Профессия артиста – это когда ты не знаешь, чего ожидать. В другом случае, если у тебя есть талант, хорошее образование и ты будешь очень много работать, то лет через десять, чего-то достигнешь. А артист может быть талантливым, окончить Академию музыки в Италии, но предложив свой труд на какую-то радиостанцию, услышит: "Это не формат", - сказала певица.

Говоря о своем творчестве, Наталья отметила, что относится к себе и своей работе очень критично.

Natalia Gordienco
© Sputnik / Miroslav Rotari
Наталья Гордиенко: Я всегда в движении, поиске, всегда с целями, которые помогают мне пройти через многие трудные моменты в жизни.

"Я реалист. Пока не нашла еще свой хит. У каждого артиста должна быть песня – визитная карточка. У меня много хороших песен, но, может я так думаю, а другим кажется, что у меня уже есть хит. Я собой всегда недовольна и всегда в движении, поиске, всегда с целями, которые помогают мне пройти через многое в жизни", - подчеркнула артистка.

По ее мнению, когда человек доволен собой, то он останавливается в своем развитии.

По теме

Наталья Гордиенко: я пою для людей вне зависимости от их убеждений
Теги:
концерт, музыка, грудное вскармливание, материнство, секреты, детали, тайны, личная жизнь, Наталья Гордиенко
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Работа за компьютером. Клавиатура
    Факт за лайк

    Латвиец поделился своим опытом работы на крупнейшую американскую компанию PayРal, специализирующуюся на электронных платежах.

  • Отдых в Крыму
    Крымский вояж

    Делегация представителей Литвы, Латвии и Эстонии примет участие в V Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ) в Крыму.

  • Ручки партии EKRE
    Можно спать спокойно

    Кандидат на должность министра обороны Эстонии от консерваторов заявил, что знает, как повысить боеспособность армии республики.

  • Легенда Вооруженных сил Казахстана, ветеран Афганской войны, командир 177-го отдельного отряда специального назначения главного разведывательного управления генерального штаба СССР, полковник в отставке Борис Керимбаев.
    Кара Майор

    За голову командира "2-го мусульманского батальона" моджахеды предлагали миллион долларов – Sputnik о малоизвестных страницах Афганской войны.

  • Медресе XIX века в Дангаре
    Культурное наследие

    В Дангаре специалисты приступили к исследованию исторического медресе 19 века – учебное заведение действовало до Октябрьской революции 1917 года.

  • Хлопок-сырец
    Хлопковая афера

    Сотрудники Генеральной прокуратуры Узбекистана арестовали фермеров, которые хотели заработать, перемешав пять тонн песка и глины с хлопком.

  • За рулем автомобиля
    Малыши на дороге

    Согласно правилам безопасности, ребенок в едущей машине должен находиться в детском кресле. Однако в Южной Осетии на это закрывают глаза.

  • Работа за компьютером. Клавиатура
    Факт за лайк

    Латвиец поделился своим опытом работы на крупнейшую американскую компанию PayРal, специализирующуюся на электронных платежах.

  • Отдых в Крыму
    Крымский вояж

    Делегация представителей Литвы, Латвии и Эстонии примет участие в V Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ) в Крыму.

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Модель на показе Amir Slama во время Недели моды в Сан-Паулу, Бразилия
Показ самых сексуальных купальников на Неделе моды в Сан-Пауло
В ходе официального визита в Россию президент Молдовы Игорь Додон встретился в Москве с президентом России Владимиром Путиным.
Додон на встрече с Путиным: Россия – главный инвестор в Молдове - видео
Какие СМИ в Молдове самые авторитетные
Кому больше всего доверяют жители Молдовы

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться