Наталья Гордиенко о материнстве, личной жизни и кое о чем другом...

Певица поделилась тайнами своей личной жизни, рассказала о материнстве, о музыке, а также о новом проекте, который она готовит к своему Дню рождения.

КИШИНЕВ, 31 окт – Sputnik. Известная молдавская певица Наталья Гордиенко в интервью Sputnik поделилась изменениями, которые произошли в ее жизни, а также рассказала о самом сокровенном.

Артистка приняла участие в утреннем шоу Sputnik Matinal, ответив на самые разные вопросы наших ведущих Марии Диминец и Дмитрия Китороаги. Как всегда красивая и заряженная энергией, она украсила утренний эфир, раскрыв некоторые секреты личной жизни. К примеру, певица призналась, что принадлежит к типу людей "сов" - просыпаться по утрам ей тяжело.

"Вообще для артистов утром и так очень тяжело просыпаться. Я сова, ложусь в два-три часа", - сказала она, добавив, что одиннадцать месяцев назад ее жизнь кардинально изменилась с рождением ребенка.

Тайны личной жизни

Гордиенко призналась, что с рождением первенца Кристиана она стала жить для ребенка.

"Как говорят мамочки, какой ты была до и после, конечно, это не просто красивые слова… Была и раньше ответственной, но, если тогда у меня была моя жизнь, то сейчас я живу для ребенка, и делаю это с огромным удовольствием. Понимаю, что теперь все вертится вокруг малыша", - сказала певица.

Она раскрыла тайну, что до сих пор продолжает кормить грудью своего одиннадцатимесячного сына. Исполнительница отметила, что хотелось бы продлить это время как можно дольше, "потому что это важно и полезно для иммунитета и здоровья ребенка". Гордиенко призналась, что тяжело все успевать.

"Но мое мнение таково, если женщина хочет абсолютно все успеть, то она успеет. Не скажу, что я Superwoman, но до данного момента все удавалось и надеюсь, что и дальше все буду успевать. Это сложно с точки зрения путешествий, поездок, потому что ты не можешь уехать на больше, чем один день, когда у тебя концерт", - отметила она.

© Sputnik / Miroslav Rotari Эксклюзив Sputnik: Наталья Гордиенко сделала заявление

По ее словам, несмотря на все трудности в целом у нее и Кристиана все хорошо. "Когда заглядываешь в глазки своего малыша, и когда он смотрит на тебя, - это самый волшебный момент", - поделилась певица.

Сцена и материнство

Гордиенко рассказала, что материнство никак не сковывает ее. "Для меня было гораздо сложнее в период беременности. Работала до седьмого месяца. За последние месяцы очень поправилась. Набрала 22 килограмма. Вероятно, потому, что не работала, больше сидела дома, ела. Психологически для меня было очень сложно, потому что я очень активный человек", - добавила собеседница.

При этом она подчеркнула, что не чувствовала себя все это время изолированной. "Но не запускала ничего глобального, больших проектов, потому что не было смысла, так как у меня не было возможности уезжать в какие-то поездки", - пояснила Гордиенко.

© Sputnik / Miroslav Rotari Наталья Гордиенко о рождении ребенка: Моя жизнь кардинально изменилась одиннадцать месяцев назад.

Громкое возвращение на сцену

Певица рассказала, что сейчас готовится к масштабному концерту, который состоится в День ее рождения. "Хотела реализовать этот проект к своему 30-летию, но по понятным причинам не успела, так как родила за неделю до своего Дня рождения. Не успела и не смогла провести такой концерт. В этом году решила, почему бы и нет", - сказала Гордиенко.

Она напомнила, что шесть лет назад она первая в стране провела концерт, скомбинировав на сцене сразу три оркестра - Lăutarii, Alex Calancea Band и симфонический оркестр.

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"Сейчас решила сделать яркое шоу, что-то особенное. Это будет не такой концерт, когда артист просто выходит на сцену, что-то поет и уходит, а на его место приходят другие гости. Планирую большое шоу, с интересными техническими особенностями, неожиданными дуэтами, специальными гостями из-за границы", - отметила исполнительница.

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По ее словам, в концерте примут участие Вали Богян, группа Akord и Ионел Истрати, SunStroke Project. "Из-за границы будет Иракли Пирцхалава из России, Mohombi из Швеции, которые пел с солисткой Николь Шерзингер", - добавила она.

Концерт пройдет в Национальном дворце имени Н. Сулака 11 декабря. "То есть в мой День рождения. Отметим его в большом составе. В 19.00. Будет полностью живой звук. Два с половиной часа песен и крутого шоу", - сказала Гордиенко.

Певица отметила, что споет 27 песен. "Одну за другой, без пауз. Сейчас много репетирую. Сразу после интервью у вас бегу на репетицию. Надеюсь, что сделаю все, как надо. Тяжело комбинировать танцы, динамические сценические движения с вокалом, потому что все слышно", - поделилась исполнительница.

Птица Феникс, или счастливый и тяжелый год

По словам певицы, подготовку к масштабному концерту она начала еще летом.

"Был продуман концепт. Концерт под названием Phoenix a Live - птица Феникс, которая возрождается каждый раз из пепла. Ассоциирую себя с этой птицей. С музыкой и искусством возрождаюсь каждый раз и перехожу через тяжелые моменты в моей жизни", - пояснила артистка.

На вопрос о том, много ли таких моментов в ее жизни, она отметила, что, конечно, были.

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"Этот год оказался и очень счастливым, и очень тяжелым для меня. Очень редко говорю о своей личной жизни… Что произошло, то произошло", - сказала она.

О музыке и судьбе артиста

Гордиенко призналась, что не очень хочет, чтобы ее сын стал музыкантом.

"Профессия артиста – это когда ты не знаешь, чего ожидать. В другом случае, если у тебя есть талант, хорошее образование и ты будешь очень много работать, то лет через десять, чего-то достигнешь. А артист может быть талантливым, окончить Академию музыки в Италии, но предложив свой труд на какую-то радиостанцию, услышит: "Это не формат", - сказала певица.

Говоря о своем творчестве, Наталья отметила, что относится к себе и своей работе очень критично.

© Sputnik / Miroslav Rotari Наталья Гордиенко: Я всегда в движении, поиске, всегда с целями, которые помогают мне пройти через многие трудные моменты в жизни.

"Я реалист. Пока не нашла еще свой хит. У каждого артиста должна быть песня – визитная карточка. У меня много хороших песен, но, может я так думаю, а другим кажется, что у меня уже есть хит. Я собой всегда недовольна и всегда в движении, поиске, всегда с целями, которые помогают мне пройти через многое в жизни", - подчеркнула артистка.

По ее мнению, когда человек доволен собой, то он останавливается в своем развитии.