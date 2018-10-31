Приднестровский вуз получил аккредитационное свидетельство в России

ТИРАСПОЛЬ, 31 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. Приднестровский госуниверситет им. Т. Г. Шевченко (ПГУ) получил аккредитационное свидетельство в России. Таков итог поездки в Москву представителей научно-образовательного сообщества Приднестровья. О вручении данного документа вузу сообщил руководитель приднестровской делегации, ректор ПГУ Степан Берил на встрече с лидером приднестровского региона Вадимом Красносельским. Об этом сообщили в его пресс-службе.

"Аккредитационное удостоверение выдано Российским федеральным агентством по надзору в сфере образования и науки", - отметили в пресс-службе.

© Sputnik / Валерий Шустов В Приднестровье появились новые стипендиаты мэра города Москвы

Берил напомнил о том, что недавно на базе приднестровского госуниверситета был создан Научный центр Российской академии наук (РАН).

"Это пример практической реализации соглашения, подписанного 3 сентября нынешнего года академией и университетом. Его открытие является значимым событием для коллектива университета и для всего педагогического сообщества Приднестровья. В состав нового центра вошли семь научно-исследовательских лабораторий", - пояснил ректор.

По мнению руководителя вуза, научный центр РАН станет важным элементом системы приднестровского образования, эффективным инструментом ее интеграции в научно-образовательное пространство России, а значит, важным звеном в цепочке приднестровско-российского сотрудничества.

В рамках визита приднестровской делегации в Москву обсуждались также рабочие моменты, связанные с порядком проведения в Приднестровье российского ЕГЭ.