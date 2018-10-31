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Игорь Додон подарил Владимиру Путину уникальную богослужебную книгу «Минея общая»

Игорь Додон подарил президенту России редкую книгу

© Photo: Facebook / Кармена Стерпу
Общество
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Молдавский лидер рассказал, с каким именно подарком он приехал к Путину .

КИШИНЕВ, 31 окт – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон сообщил корреспонденту Sputnik, что подарил российскому лидеру Владимиру Путину старинную книгу на молдавском языке. 

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© Sputnik / Сергей Мамонтов
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Додон находится с официальным визитом в Москве. Глава государства провел встречи с российским президентом Владимиром Путиным и Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

По словам президента РМ, российскому лидеру он подарил церковную богослужебную книгу 1819 года на молдавском языке. 

Как пояснили в Митрополии Молдовы речь идет о богослужебной книге "Минея общая", которая была впервые издана на молдавском языке при Святителе Гаврииле Бэнулеску-Бодони, Митрополите Кишиневском и Хотинском в 1819 году.

Что такое "Минея общая"

"Минея общая" - богослужебная книга, содержащая общие молитвословия для всех святых одного лика (пророкам, апостолам, святителям и т. д.), общие богослужения для известной категории праздников, например, праздники Господни, Предтече и т.п.

Кто такой Бэнулеску-Бодони 
Президент Молдовы Игорь Додон и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
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Митрополит Гаврил Бэнулеску-Бодони - выдающийся церковный деятель, жизнь и деятельность которого тесно связана с историей молдавского и русского народов. Он происходил из древнего дворянского рода. Обучался в Бистрицком, затем в Семиградском училище, с 1771 года — в Киево-Могилянской академии, с 1773 года — в Греции. В 1776 году возвратился в Трансильванию, где преподавал в городе Нэсэуде. В 1777 году переехал в Яссы, где преподавал латинский язык в господарском училище.

В 1781 году служил в Ясской митрополии. В 1782 году, по приглашению архиепископа Славянского и Херсонского Никифора (Феотоки), переехал в Полтаву, где стал инспектором и преподавателем философии в Славянской духовной семинарии. В 1784 году вновь переехал в Яссы, где был возведен в сан архимандрита. Во время русско-турецкой войны жил в Полтаве, служил домовым священником молдавского господаря Александра II.

В 1789 году возвратился в Молдову и был назначен 1-м членом Ясской духовной консистории. 26 декабря 1791 года хиротонисан в Яссах архиепископом Екатеринославским Амвросием (Серебряковым) во епископа Белоградского Бендерского, викария Молдо-влахийской митрополии, местоблюстителем Молдо-Влахийской епархии. 

Верующие в церкви
© Sputnik / Алексей Мальгавко
Митрополита Бэнулеску-Бодони канонизируют в Молдове

Гавриил внес значительный вклад в развитие типографского дела в Молдове. Так, во время нахождения на Ясской кафедре в типографии М. Стребицкого по благословению Митрополита Гавриила печатались необходимые церковные книги вплоть до 1792 года. После вхождения Бессарабии в состав России, в 1812 году, Кишинев становится административным и культурным центром края, митрополит Гавриил Бэнулеску-Бодони переехал в Кишинев.

Во время поездок по приходам и монастырям Бессарабии, Гавриил заметил отсутствие в них необходимых богослужебных книг. Для исправления ситуации он посчитал необходимым открыть в Кишиневе типографию, в которой будут печататься необходимые богослужебные и другие полезные книги, для церквей и школ Бессарабии. Для осуществления своего плана, Митрополит обращается в Синод с обоснованием о необходимости открытия епархиальной типографии в Кишиневе: "для воспитания и обучения клириков и верующих людей на молдавском и русском языках". Первая отпечатанная в Кишиневской типографии книга увидела свет 22 декабря 1814 года.

Книга "Минея общая" на молдавском языке вышла в свет в 1819 году. Ее издания были широко распространены в Бессарабии. Сейчас в Молдове обнаружены 11 экземпляров "Минея общая" на молдавском языке.

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