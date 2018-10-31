Как выжить при пожаре - советы профессионала

Пожарный Дмитрий Польщин рассказал, что нужно сделать, дабы избежать вреда от возгорания.

КИШИНЕВ, 31 окт – Sputnik. Около 70 человек погибло в 1200 пожарах, произошедших в Молдове в течение 2018 года.

Чтобы жертв от самой разрушительной в мире стихии было как можно меньше, неравнодушные люди решили рассказать о том, как избежать травм и гибели в результате пожара.

В молдавских СМИ появился проект "Plan B". Ведущим первого выпуска стал сотрудник Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям Дмитрий Польщин.

Пожарный подробно рассказал и показал, что нужно предпринимать, если вы оказались в помещении, охваченном огнем.