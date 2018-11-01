Плохая новость для молдавских водителей: что придумали в полиции

КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. В Молдове с 1 ноября по 31 марта все водители обязаны включать ближний свет фар даже в дневное время.

Согласно Регламенту дорожного движения, эта мера вводится для обеспечения дополнительной безопасности в зимнее время, когда видимость часто бывает ухудшена.

Если водитель не включает фары, то он может быть остановлен патрульными инспекторами для проведения проверки.

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Во многих странах Европы использование фар ближнего света в дневное время является обязательным. Они служат в качестве дневных ходовых огней.

© Sputnik / Miroslav Rotari Полиция в шоке: что делают водители на дорогах Молдовы

Их использование направлено на повышение видимости автомобиля для пешеходов и других участников движения.

К старту "нового сезона" Национальный инспекторат по патрулированию проводит с 1 по 10 ноября спецоперацию по выявлению водителей, которые незаконно установили свои машины устройства наружного освещения (ксеоновые фары).

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В инспекторате отметили, что в Республике Молдова запрещено передвижение автомобилей с такими осветительными приборами, за исключением машин, на которых подобные устройства были установлены изначально, то есть на заводе. Водителей, пойманных за такое нарушение, ждет штраф от 150 до 300 леев.