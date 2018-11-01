Видео: как сейчас выглядит многоэтажка на Рышкановке, где произошел взрыв

КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. Примэрия (мэрия) Кишинева отчиталась о ходе работ на Московском проспекте 11, где восстанавливают квартиры, пострадавшие в результате взрыва 6 октября. На сайте городской администрации появилось видео со стройки.
"В среду, 31 октября, реализованы работы, связанные с первой перегородкой в жилом доме на Московском проспекте, 11. Всего строителям предстоит восстановить три перекрытия многоэтажного здания, пострадавшего в результате взрыва 6 октября", - отметили в примэрии.
В городской администрации отметили, что в последующие дни строители укрепят внутренние стены для литья бетонных плит между 14 и 15 этажами.
Как произошла трагедия?
Согласно официальной версии правоохранительных органов, взрыв газового баллона произошел ночью 6 октября в Кишиневе, на 16-м этаже дома по адресу Московский проспект, 11.
Будут ли и дальше взрываться в Молдове "квартирные бомбы">>>
Погибли пять человек — мать с четырехлетним ребенком, пожилая супружеская пара — граждане Израиля, приехавшие в город навестить своих детей, а также хозяйка квартиры, где произошло ЧП.
От обрушения конструкций пострадали квартиры на трех этажах здания.
Жильцы пострадавшего дома остаются в санатории Constructorul (Конструктор) и бывшей железнодорожной больнице.
Когда жильцы дома въедут в свои квартиры?
Как сообщили ранее в правительстве Молдовы, "до 1 декабря этого года будут забетонированы все четыре перекрытия, а к концу месяца — завершено восстановление наружной части здания".
"То есть до 22 декабря жильцы этого подъезда смогут вернуться в свои квартиры. Ремонт десяти квартир, больше остальных пострадавших при взрыве, завершится до марта", — сообщили в правительстве.