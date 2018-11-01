Шокирующие данные: это происходит в Молдове

Из песни, как и из истории, слов не выкинешь: о чем спорили депутаты молдавского парламента, но так и не пришли к конкретике.

КИШИНЕВ, 1 ноя – Sputnik. Заседание парламента Молдовы в четверг началось с жарких споров. Поводом для выяснения отношений между депутатами стал вопрос о приглашении на слушания министра образования, культуры и исследований Моники Бабук по поводу ситуации с памятниками в стране. С данной инициативой выступили депутаты фракции Партии социалистов, однако далеко не все коллеги по парламенту поддержали их предложение.

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Шокирующая статистика

Депутат-социалист Марина Радван привела статистические данные о том, сколько памятников архитектуры и истории в Молдове оказались разрушенными за последние несколько лет.

"Все чаще поступают тревожные сигналы о том, что происходит разрушение памятников архитектуры и истории, несмотря на то, что они являются культурным достоянием, находятся под охраной государства и защищаются законом", - отметила социалистка.

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Она напомнила о ситуации вокруг сноса Дворца культуры профсоюзов.

"Уникальная мозаика с фасада здания демонтирована. К сожалению, до сих пор мы не знаем ничего о ее судьбе. Несмотря на то, что она входит в реестр памятников, мы не видели никаких конкретных действий для ее сохранения в дальнейшем", - сказала Радван.

Депутат обратила внимание, что на данный момент на центральном проспекте Кишинева проводятся работы по демонтажу элементов декора, украшавших фасад зданий исторической части столицы Молдовы.

"Это всего лишь несколько примеров. Хочу отметить, что за последние несколько лет были разрушены более 100 памятников архитектуры и истории. Тенденция продолжается", - добавила она.

Противоречия среди депутатов…

В поддержку инициативы о проведении слушаний высказалась фракция Партии коммунистов.

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Либерал-демократ Тудор Делиу признал, что необходимо навести порядок в области, которая касается памятников. В тоже время он отметил, что его фракция отказывается поддержать инициативу социалистов.

Либерал Лилиан Карп предложил создать комиссию, которая определит, какие действия должно предпринять Минкультуры для охраны памятников, а также определить, какие монументы архитектуры должны остаться в реестре, а какие нет. При этом он также отметил, что фракция либералов не собирается поддерживать предложение социалистов.

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Демократ Мариан Лупу подчеркнул избирательность коллег в вопросе защиты памятников. По его мнению, в течение многих лет в парламенте никто не задавался состоянием исторического и культурного наследия, а сейчас вдруг этим вопросом заинтересовались. Демократ посчитал это популизмом.

"Цель этой инициативы заключается в действии и бездействии министерства культуры. Вне зависимости от того, о каком памятнике идет речь. Если вы проведете небольшой анализ, то увидите, что практически отсутствует реакция министерства культуры, когда разрушаются памятники", - сказал депутат-социалист Влад Батрынча.

По его словам, когда министерство не предпринимает никаких действий, то парламент страны должен вмешаться.

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В итоге большинство депутатов не поддержало инициативу социалистов.

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Печальная картина…

Кто бы что ни говорил, но архитектура, искусство неразрывно связаны с историей любого государства. Во многих странах мира власти пытаются сохранить памятники культурного и исторического наследия, бережно оберегают их, чтобы передать своим потомкам те крупицы памяти, которые нещадно разрушает время. Во многих городах мира исторические здания, руины древних поселений мирно соседствуют с современной архитектурой и охраняются государством. Историю пропагандируют, на ней, как бы это парадоксально не звучало, держится даже экономика некоторых стран – туризм вносит огромный вклад в развитие этих государств. Что может предложить Молдова? Что можно будет показать туристу в Кишиневе, если памятники архитектуры продолжат разрушаться в таком же темпе?