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Багаж

Авиакомпании заставят платить за ущерб, нанесенный пассажирам и багажу

CC0 / Pixabay / StelaDi
Общество
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Установлен размер гражданской ответственности авиаперевозчиков перед пассажирами.

КИШИНЕВ, 1 ноя — Sputnik. Авиакомпании и операторы воздушных судов должны ввести минимальные страховые требования в случае ущерба пассажирам, багажу, грузам и почтовым отправлениям. Об этом говорится в проекте Закона "Об ответственности и требованиях к страхованию авиакомпаний и операторов воздушных судов", который был принят парламентом в первом чтении.

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Согласно документу, устанавливается режим гражданской ответственности авиаперевозчиков Республики Молдова за ущерб, нанесенный пассажирам, багажу, товарам, почтовым отправлениям и третьим лицам, а также минимальный лимит страховых сумм для покрытия гражданской ответственности.

Авторы законопроекта предлагают, чтобы размер минимального страхования гражданской ответственности перед пассажирами в случае смерти или телесных повреждений, полученных в аварии, составил 250 тысяч специальных прав заимствования (SDR) на одного пассажира (стоимость SDR сейчас составляет около 23,73 леев).

Размер минимального страхования гражданской ответственности в случае ущерба, связанного с задержками при перевозке пассажиров, составляет четыре тысячи 694 SDR на пассажира. В случае ущерба, нанесенного багажу, сумма гражданской ответственности составит тысячу 131 SDR на одного пассажира.

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В случае авиационных происшествий, приводящих к смерти или травме пассажиров, авиаперевозчик производит выплаты лицам, имеющим право требовать возмещения, пропорционально сумме причиненного ущерба.

В случае нарушения минимальных требований к страхованию Управление гражданской авиации получает право приостановить сертификат/разрешение для воздушного оператора и/или разрешение на осуществление полета воздушным оператором Республики Молдова.

Новые положения будут применяться ко всем авиаперевозчикам и операторам воздушных судов, которые летают в воздушном пространстве Молдовы или за ее пределами.

Авторы предлагают, чтобы новые положения вступили в силу по истечении шести месяцев со дня их публикации в "Официальном мониторе".

Депутатам предстоит проголосовать за проект в окончательном чтении на следующих заседаниях парламента.

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Теги:
страхование, багаж, авиакомпании
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