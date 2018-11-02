Когда в Приднестровье поступит гуманитарная помощь от России

Во время визита главы исполнительной власти приднестровского региона в Москву обсуждался вопрос поставки очередного транша российской гуманитарной помощи.

ТИРАСПОЛЬ, 2 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье в ближайшее время поступят средства гуманитарной помощи РФ, которые выплачиваются в качестве надбавки к пенсиям. Об этом шла речь в ходе визита главы исполнительной власти Приднестровья Александра Мартынова в Москву.

"В ходе встречи российской стороной было отмечено, что средства будут перечислены в Приднестровье в ближайшие дни", - сообщили в пресс-службе правительства непризнанной ПМР.

© Sputnik / Nicu Goncear Пенсионеры Приднестровья получат российские надбавки к пенсиям

Также отмечено, что отчет об использовании средств предыдущего транша приднестровской стороной был направлен в Москву в установленные сроки.

Средства российской финансовой гуманитарной помощи выплачиваются приднестровским пенсионерам ежемесячно. Первый ее транш, предназначенный для выплат надбавок пенсионерам, поступил в регион 26 декабря 2007 года. С 1 января 2008 года все приднестровские пенсионеры начали получать ежемесячную дополнительную помощь к пенсии.