В Молдове вступают в силу послабления при выплате штрафов

Теперь штрафы за незначительные нарушения можно оплачивать со скидкой в течении трех рабочих дней.

КИШИНЕВ, 2 ноя - Sputnik. В пятницу в Молдове вступают в силу изменения в статью 64 Уголовного кодекса РМ.

© Sputnik / Evghenii Panasenco Новые штрафы в Молдове: кто и за что не избежит наказания

Поправки опубликованы в "Официальном мониторе".

Речь идет о денежном послаблении при выплате некоторых штрафов. Это касается незначительных преступлений или преступлений средней тяжести.

Наказанный человек может внести половину от суммы выписанного штрафа в течение трех рабочих дней с момента его выписки.

Кроме того, период, предусмотренный для уплаты штрафа, должен быть синхронизирован с часами работы учреждений, ответственных за принятие суммы.