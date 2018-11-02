В Молдове вступают в силу послабления при выплате штрафов

КИШИНЕВ, 2 ноя - Sputnik. В пятницу в Молдове вступают в силу изменения в статью 64 Уголовного кодекса РМ.
Речь идет о денежном послаблении при выплате некоторых штрафов. Это касается незначительных преступлений или преступлений средней тяжести.
Наказанный человек может внести половину от суммы выписанного штрафа в течение трех рабочих дней с момента его выписки.
Кроме того, период, предусмотренный для уплаты штрафа, должен быть синхронизирован с часами работы учреждений, ответственных за принятие суммы.