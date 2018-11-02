В Молдове расширят список получателей пособий: кому будут выдавать деньги

КИШИНЕВ, 2 ноя - Sputnik. Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы предлагает внести поправки в закон о дополнительной защите некоторых категорий граждан и расширить список получателей денежных пособий.

© Sputnik / Miroslav Rotari В Молдове вырастут зарплаты бюджетников

Кто попадет под защиту государства

Речь идет о родителях и вдовах ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а также участников военных действий (Второй мировой войны, Приднестровского конфликта, войны в Афганистане и др.). Эти категории граждан и на данный момент могут рассчитывать на денежные пособия, однако при определенных условиях. Вдовы получают помощь в случае, если не вышли замуж повторно. Родителям погибших во время военных действий начисляют пособия только при потере трудоспособности. Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты предлагает убрать эти условия и, таким образом, предоставить соцзащиту всем вдовам и родителям граждан, погибших при исполнении долга.

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Поправки также касаются граждан, получивших тяжелую степень инвалидности в военных действиях.

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Во сколько обойдутся дополнительные льготы

Периодически им предоставляется возможность пройти санаторное лечение за счет государства, но находиться там без посторонней помощи они не могут. Профильное ведомство предлагает за счет бюджетных средств оплатить путевки для сопровождающих их лиц.

На учете министерства обороны находятся 142 человека, которых затронут законодательные поправки. Это вдовы и матери участников войны в Афганистане и Приднестровского конфликта. Кроме того, 283 вдовы ликвидаторов последствий аварии в Чернобыле не получают денежной помощи. Размер ежемесячного пособия для этих категорий составит 250 леев. На их выплату государство потратит один миллион 452 тысячи леев в год.

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Кроме того, по данным Национальной кассы социального страхования, в Молдове насчитывается 322 человека, получивших тяжелую инвалидность в результате боевых действий. Если учесть, что средняя стоимость путевки в санаторий составляет 7600 леев, общие затраты составят два с половиной миллиона в год.