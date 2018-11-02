В Молдове расширят список получателей пособий: кому будут выдавать деньги

КИШИНЕВ, 2 ноя - Sputnik. Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы предлагает внести поправки в закон о дополнительной защите некоторых категорий граждан и расширить список получателей денежных пособий.
Кто попадет под защиту государства
Речь идет о родителях и вдовах ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а также участников военных действий (Второй мировой войны, Приднестровского конфликта, войны в Афганистане и др.). Эти категории граждан и на данный момент могут рассчитывать на денежные пособия, однако при определенных условиях. Вдовы получают помощь в случае, если не вышли замуж повторно. Родителям погибших во время военных действий начисляют пособия только при потере трудоспособности. Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты предлагает убрать эти условия и, таким образом, предоставить соцзащиту всем вдовам и родителям граждан, погибших при исполнении долга.
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Поправки также касаются граждан, получивших тяжелую степень инвалидности в военных действиях.
Во сколько обойдутся дополнительные льготы
На учете министерства обороны находятся 142 человека, которых затронут законодательные поправки. Это вдовы и матери участников войны в Афганистане и Приднестровского конфликта. Кроме того, 283 вдовы ликвидаторов последствий аварии в Чернобыле не получают денежной помощи. Размер ежемесячного пособия для этих категорий составит 250 леев. На их выплату государство потратит один миллион 452 тысячи леев в год.
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Кроме того, по данным Национальной кассы социального страхования, в Молдове насчитывается 322 человека, получивших тяжелую инвалидность в результате боевых действий. Если учесть, что средняя стоимость путевки в санаторий составляет 7600 леев, общие затраты составят два с половиной миллиона в год.